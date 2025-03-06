Популярний сервіс оренди житла перестав працювати в Запоріжжі

Несподівана новина для мешканців та гостей міста

Airbnb припинив свою роботу в Запоріжжі, а всі пропозиції зникли з пошуку. Міжнародна компанія більше не дозволяє розміщувати нові оголошення та бронювати житло мешканцям та гостям міста.

Про це повідомляється на сайті Airbnb. "У зв’язку з нещодавніми санкціями оголошення в Запоріжжі та Херсоні заблоковані, а бронювання — недоступні", — йдеться у повідомленні.

Компанія більше не дозволяє розміщувати нові оголошення та бронювати житло у місті. Також житло в регіоні більше не відображається у результатах пошуку.

"Бронювання у цьому регіоні більше недоступні, тому господарі не отримуватимуть нових запитів", — йдеться на сайті компанії.

Відомий онлайн-майданчик, який створений для розміщення та пошуку короткострокової оренди приватного житла по всьому світу, не вказав чіткі причини такого свого рішення. В офіційній заяві йдеться лише про впровадження "санкцій".

Деякі Телеграм-канали припустили, що керівництво Airbnb мабуть вважає місто Запоріжжя повністю окупованим російськими військами та саме тому згортає свою роботу на цій території.

Для довідки: Airbnb — це онлайн-майданчик для розміщення та пошуку короткострокової оренди приватного житла по всьому світу. Користувачі Airbnb мають можливість здавати мандрівникам в оренду своє житло цілком або частково.

Сайт надає платформу для встановлення контакту між господарем та гостем, а також відповідає за обробку транзакцій. Airbnb пропонує житло у 65 000 міст 191 країни світу.

У березні 2022 року Airbnb тимчасово припинив роботу з російськими користувачами через вторгнення Росії на територію України.

Нагадаємо, Росія контролює більшу частину регіону, але не контролює регіональний центр — Запоріжжя та прилеглі до нього райони. За попередніми даними, окуповано на даний момент понад 70% Запорізької області.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), Лавров заявив, що кордони Росії за конституцією охоплюють усі українські Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області.

"Росія вимагає від України здати кілька великих міст, які російські війська наразі не окупували і не мають перспективи захопити, передавши Росії мільйон українців. Окупація Росією інших чотирьох українських областей буде включати такі великі міста, як Херсон (довоєнне населення близько 275 000 осіб), Краматорськ (147 000 осіб) та Запоріжжя (706 000 осіб) — всі вони залишаються під контролем України", — йдеться у матеріалі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Росія хоче окупувати ще три великі міста України у Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях. Адже без цього, за словами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, неможливе досягнення миру.