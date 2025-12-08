Хитрий маркетинг чи необхідність? Чому понад половину пачки чипсів займає повітря

Близько 70% простору в пачці з чипсами займають не вони

Купуючи великий пакет чипсів покупець виявляє, що їх там менше половини, а решту упакування займає "повітря". Однак це не просто маркетинговий хід, цьому є практичне пояснення.

"Телеграф" розповідає, навіщо у пакеті з чипсами так багато "повітря". По-перше, це не для того, щоб обдурити покупця, а по-друге — це не зовсім повітря.

Пачка з чипсами

Насправді те, що ми сприймаємо за повітря всередині пачки чипсів, це — азот. Цей інертний газ захищає продукт від псування і при цьому є абсолютно безпечним для людей, адже не взаємодіє з їжею.

Для чого в пачки з чипсами закачують азот:

він не дає оліям та крохмалю у чипсах окислюватися , щоб снеки не втратили смаку та не набули неприємного запаху

, щоб снеки не втратили смаку та не набули неприємного запаху азот захищає чипси від ламання та розкришування, збільшує термін зберігання та адаптує продукт до змін атмосферного тиску під час транспортування

Чому не можна заповнити пачку чипсами повністю

Якби в пачці не було азоту й вона доверху була б заповнена чипсами, крихкі снеки просто перетворювалися б у "труху" під час транспортування. Крім того, чипси швидко втрачали б хрумкість під впливом повітря (як це стається з чипсами, що надовго лишили у відкритій пачці).

МАло знайдеться людей, які не любили б ці хрусткі картопляні снеки

Тому наповнені "повітрям" пачки з чипсами, попри поширену думку, роблять не для того, щоб обдурити споживача, створивши враження, що їх більше, ніж насправді. Зрозуміти, скільки саме продукту у пачці можна з напису про вагу, який на ній зазначає виробник.

