Хитрий маркетинг чи необхідність? Чому понад половину пачки чипсів займає повітря
Близько 70% простору в пачці з чипсами займають не вони
Купуючи великий пакет чипсів покупець виявляє, що їх там менше половини, а решту упакування займає "повітря". Однак це не просто маркетинговий хід, цьому є практичне пояснення.
"Телеграф" розповідає, навіщо у пакеті з чипсами так багато "повітря". По-перше, це не для того, щоб обдурити покупця, а по-друге — це не зовсім повітря.
Насправді те, що ми сприймаємо за повітря всередині пачки чипсів, це — азот. Цей інертний газ захищає продукт від псування і при цьому є абсолютно безпечним для людей, адже не взаємодіє з їжею.
Для чого в пачки з чипсами закачують азот:
- він не дає оліям та крохмалю у чипсах окислюватися, щоб снеки не втратили смаку та не набули неприємного запаху
- азот захищає чипси від ламання та розкришування, збільшує термін зберігання та адаптує продукт до змін атмосферного тиску під час транспортування
Чому не можна заповнити пачку чипсами повністю
Якби в пачці не було азоту й вона доверху була б заповнена чипсами, крихкі снеки просто перетворювалися б у "труху" під час транспортування. Крім того, чипси швидко втрачали б хрумкість під впливом повітря (як це стається з чипсами, що надовго лишили у відкритій пачці).
Тому наповнені "повітрям" пачки з чипсами, попри поширену думку, роблять не для того, щоб обдурити споживача, створивши враження, що їх більше, ніж насправді. Зрозуміти, скільки саме продукту у пачці можна з напису про вагу, який на ній зазначає виробник.
