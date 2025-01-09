Що не так з Temu та чому пряма співпраця Укрпошти з ним обурила українців

Справа не тільки у низькій якості товару

Нова колаборація китайського магазину "Temu" та Укрпошти неабияк обурила українців. Більшість людей здивовані цим співробітництвом, а також заявами самої пошти.

Як повідомив головний виконавчий директор Укрпошти Смілянський Ігор Юхимович, тепер компанія офіційно заколабилась з Temu. Це начебто має пришвидшити темпи доставки, скоротивши їх до 1-2 днів у межах України.

Водночас користувачі у мережі здивовані такими подіями. Адже на їх думку шкідливість Temu доведена вже давно, додаток навіть видалили з макретплейсу Google, а Укрпошта починає співпрацювати з китайським магазином напряму. До того ж українці звернули увагу на рабську працю, яку використовує компанія "Temu", та загалом на співпрацю з Китаєм.

Українці вважають, що наразі, коли світ намагається позбутися залежності від китайського ринку, Україна тільки посилює її. І до того ж Китай відкрито співпрацює з Росією.

Що не так з Temu

Temu — це проєкт китайської корпорації Pinduoduo (PDD), який за останні рік активно намагається витіснити з ринку AliExpress. При цьому в Україні Temu активно почали рекламувати з 2023-2024 року. Наразі майже в кожній соцмережі є кількасот реклам китайського магазину.

Водночас навіть відносно дешевий товар та більш-менш швидка доставка з Китаю не можуть перекрити значні "мінуси" магазину.

Що небезпечного в Temu:

магазин отримує доступ до особистих даних, які може передати владі Китаю за її наказом (у 2017 році Пекін ухвалив закон про національну розвідку, згідно з яким всі китайські компанії мають співпрацювати зі спецслужбами).

Temu отримує доступ до мікрофона, камери, геолокації, дзвінків та смс без згоди користувача, у тіньовому форматі. В березні минулого року Google видалив зі свого маркетплейсу застосунок магазину після того, як виявив у ньому шкідливе ПЗ.

аналітична компанія Grizzly Research виділяють 18 загроз, які може містити застосунок Temu. Для порівняння, у TikTok їх всього дев’ять. Через це GR характеризують Temu як складне шпигунське ПЗ.

низька ціна на товар утворюється через пропорційно низьку якість та собівартість.

у корпорації Temu люди працюють за системою 996, тобто працюють з 9 ранку до 9 вечора, 6 днів на тиждень, що у мережі прирівнюють до рабства. У 2021 році повідомлялось про смерть кількох працівників PDD внаслідок перевтоми.

багато посилок губиться під час транспортування, або ж приходить на пошту вже пошкодженими.

Раніше "Телеграф" розповідав, що шахраї від імені "Нової пошти" намагаються обманювати українців.