Росії потрібні ще три великі українські міста, які вона не може захопити. Що за цим стоїть?

Росія хоче будь-яким шляхом отримати ці території

Росія хоче окупувати ще три великих міста України у Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях. Адже без цього, за словами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, неможливе досягнення миру.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), Лавров заявив, що кордони Росії за конституцією охоплюють усі українські Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області.

"Росія вимагає від України здати кілька великих міст, які російські війська наразі не окупували і не мають перспективи захопити, передавши Росії мільйон українців. Окупація Росією інших чотирьох українських областей буде включати такі великі міста, як Херсон (довоєнне населення близько 275 000 осіб), Краматорськ (147 000 осіб) та Запоріжжя (706 000 осіб) — всі вони залишаються під контролем України", — йдеться у матеріалі.

Краматорськ на мапі

Запоріжжя на мапі

Херсон на мапі

Окупація цих міст посилила б гуманітарну катастрофу в Україні, а люди, які там живуть, відчули б на собі кремлівський режим. Заяви Лаврова щодо "законності" окупації вищевказаних міст з'явились на тлі відсутності відчутних просувань армії РФ на фронті. Адже значні успіхи на Донбасі з кожним днем стають все далі, а тиск США на утворення миру в Україні зростає.

"Російські війська дедалі частіше стикаються з невиправданими втратами техніки та особового складу, що вказує на те, що окупанти, ймовірно, не зможуть захопити ці області на повній території військовими засобами за будь-який короткий проміжок часу. Риторика Лаврова, ймовірно, є спробою шляхом переговорів досягти того, чого російські військові не можуть досягти силою", — пише ISW.

Водночас зазіхання Кремля на території України суперечать риториці США та Європи у створенні міцного миру. Як пише Інститут вивчення війни, Росія не вперше показує, що не готова вести добросовісні переговори.

Більше про те, що відбувається на фронті, в Україні та у світі, розповідаємо у матеріалі "Хронологія війни — день 1100: російські БПЛА літають над Україною, а окупанти тиснуть під Покровськом".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Лавров назвав дату другого раунду переговорів Росії та США.