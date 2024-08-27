"Я вражений": генерал Ходжес назвав дві можливі цілі Курської операції ЗСУ

Україна здивувала весь світ, розпочавши операцію у Курській області

Однією з цілей Курської операції є створення великої буферної зони на російській стороні. Українська армія "зачищає" цю територію та запобігає її використанню кремлівськими окупантами.

Так вважає американський генерал у відставці, колишній командувач армії США у Європі Бен Ходжес. Своїми думками щодо цього він поділився з "Телеграфом" в ексклюзивному інтерв’ю "Чому Путін "проспав" наступ ЗСУ і чим може відповісти Росія? Інтерв’ю з генералом Беном Ходжесом".

"Ми не знаємо точно всіх цілей, і не повинні знати. Український уряд і Генеральний штаб дуже добре попрацювали над захистом інформації. Саме тому Україні вдалося досягти ефекту несподіванки проти росіян на Курському напрямку. Але є кілька припущень щодо цілей, що переслідуються", — зазначив він. .

На думку Ходжеса, створення великої буферної зони в Курській області є важливим кроком, оскільки росіяни використали цей район у минулому для атак проти українських цивільних, вбиваючи мирних жителів, а також для наземних операцій у напрямку Сум.

Екс-командувач армії США в Європі наголосив, що це змінює динаміку війни.

"В останні кілька місяців надходили здебільшого погані новини через поступове російське просування на Сході. Тепер наратив раптом змінився. Росіяни в біді, і їм потрібно вирішити, що з цим робити", — пояснив він.

Ходжес зазначив, що завдяки створенню цього "плацдарму" Україна тепер може посунути свої далекобійні системи далі на територію РФ, з яких зможе завдавати ударів по російських аеродромах, нафтовій та газовій інфраструктурі тощо. Оскільки США та інші країни не дозволяють Києву використовувати надане ними озброєння для таких цілей.

"Це ставить Кремль перед дилемою. Ігнорувати це? Перекинути сили з інших місць? Як із цим боротися? Українські сили вже захопили газовий вузол у Суджі, що потенційно має величезний економічний та практичний вплив на Росію. АЕС у Курську також можливий під загрозою. Можна побачити потенціал, який створює це для будь-яких майбутніх переговорів, а також величезний внутрішній тиск на Кремль.", — наголосив він.

Американський відставний генерал вважає, що Курська операція — це частина ширшого плану.

Він додав, що українські сили все ще проводять багатовимірні операції: завдають далекобійних точкових ударів по нафтових та газових терміналах, порушують залізничне сполучення, знищують аеродроми, потопили пором у порту "Кавказ" поблизу Криму. "Це не збіг. Це блискуче планування та вибір цілей з боку Генерального штабу ЗСУ та ГУР для досягнення всіх цих ефектів одночасно. Я вражений.", — резюмував він.

Нагадаємо, що українські військові продовжують проводити операцію у Курській області Росії. У деяких місцях вони змогли досягти просування, а також зайняли два населені пункти.

Раніше "Телеграф" повідомив, що після появи в Курській області української військової комендатури в Суджі вводиться комендантська година.