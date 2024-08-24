"Ми не розігруємо жодних карт": Зеленський назвав цілі ЗСУ в Курській області

Частина цілей вже досягнута

Однією з цілей української операції в Курській області є спроба показати реальність про хід війни та про те, ким насправді є російський диктатор Володимир Путін. Водночас Україна не намагається використати її для посилення переговорної позиції.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час заходів до 33-го Дня Незалежності України. За його словами, цілей у Курської операції є кілька і всі з них він назвати не може.

Водночас він назвав дві з них — поповнення обмінного фонду та превентивний удар з метою зірвати російський наступ на Сумську область. Обидві з цих цілей досягнуто.

"Хтось говорив про те, що ми розігруємо карту для діалогу. Який діалог? Цей дехто це був Путін. Ми не розігруємо жодних карт. Ми дуже відкриті з нашими партнерами. Ми сказали, як дипломатично ми йдемо до справедливого миру і до закінчення війни", — сказав Зеленський згадавши про формулу миру.

Також глава держави зазначив, що наступ українських військ на російській території показує, що для Путіна є пріоритетом не захист своїх громадян та земель, а захоплення чужих.

"Він досі думає, як утримати захоплені території та не думає, як правильно захищати своїх людей. Він бомбить зараз свої села. Просто браво! Крім оплесків, немає жодної реакції", — додав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, Зеленський також розповідав, що Україна зробить усе, щоб змусити Путіна зупинити війну дипломатичним шляхом. Однак якщо це не спрацює, Збройні Сили України будуть готові зробити це військовим шляхом.