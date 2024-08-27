"Я поражен": генерал Ходжес назвал две возможных цели Курской операции ВСУ

Украина удивила весь мир, начав операцию в Курской области

Одна из целей Курской операции — создание большой буферной зоны на российской стороне. Украинская армия "зачищает" эту территорию и предотвращает ее использования кремлевскими оккупантами.

Так считает американский генерал в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес. Своими мыслями по этому поводу он поделился с "Телеграфом" в эксклюзивном интервью "Почему Путин "проспал" наступление ВСУ и чем может ответить Россия? Интервью с генералом Беном Ходжесом".

"Мы не знаем точно всех целей, и не должны знать. Украинское правительство и Генеральный штаб очень хорошо поработали над защитой информации. Именно поэтому Украине удалось добиться эффекта неожиданности против россиян на Курском направлении. Но есть несколько предположений относительно преследуемых целей", — отметил он.

По мнению Ходжеса, создания большой буферной зоны в Курской области важно, поскольку россияне использовали этот район в прошлом для атак против украинских гражданских, убивая мирных жителей, а также для наземных операций в направлении Сум.

Экс-командующий армии США в Европе подчеркнул, что это меняет динамику войны.

"В последние несколько месяцев поступали в основном плохие новости из-за постепенного российского продвижения на Востоке. Теперь нарратив вдруг изменился. Россияне в беде, и им нужно решить, что с этим делать", — пояснил он.

Ходжес отметил, что благодаря созданию этого "плацдарма" Украина теперь может подвинуть свои дальнобойные системы дальше на территорию РФ, с которых сможет наносить удары по российским аэродромам, нефтяной и газовой инфраструктуре и тому подобное. Поскольку США и другие страны не позволяют Киеву использовать предоставленное ими вооружение для таких целей.

"Это ставит Кремль перед дилеммой. Игнорировать это? Перебросить силы из других мест? Как с этим бороться? Украинские силы уже захватили газовый узел в Судже, что потенциально оказывает огромное экономическое и практическое влияние на Россию. АЭС в Курске также возможно под угрозой. Можно увидеть потенциал, который создает это для любых будущих переговоров, а также огромное внутреннее давление на Кремль.", — подчеркнул он.

Американский отставной генерал считает, что Курская операция — это часть более широкого плана.

Он добавил, что украинские силы все еще проводят многомерные операции: наносят дальнобойные точечные удары по нефтяным и газовым терминалам, нарушают железнодорожное сообщение, уничтожают аэродромы, потопили паром в порту "Кавказ" вблизи Крыма. "Это не совпадение. Это блестящее планирование и выбор целей со стороны Генерального штаба ВСУ и ГУР для достижения всех этих эффектов одновременно. Я поражен.", — резюмировал он.

Напомним, что украинские военные продолжают проводить операцию в Курской области России. В некоторых местах они смогли достичь продвижения, а также заняли два населенных пункта.

Ранее "Телеграф" сообщил, что после появления в Курской области украинской военной комендатуры, в Судже вводится комендантский час.