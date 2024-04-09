Зірка Голлівуду Іванна Сахно розповіла, як в Америці сприймають війну в Україні і як ставляться до росіян

Іванна Сахно часто з'являється на мітингах на підтримку України в Америці

Українська акторка Іванна Сахно, яка підкорила Голлівуд, активно проявляє проукраїнську позицію. Зірка серіалу "Зоряні війни: Асока" розповіла, як з початком повномасштабного вторгнення змінилося ставлення до росіян у Голлівуді і як в Америці сприймають напад країни-агресорки на Україну.

Своїми думками акторка поділилася на інтерв’ю Роману Кравцю. Зірка також розповіла, чому культура не може бути поза політикою і як режисер "Зоряних війн" Дейв Філоні підтримав її на початку війни в Україні.

"Коли розпочалася повномасштабна війна, у нас були зум, коли ми читки сценаріїв робили, і вони постійно нагадували, що зараз проходить війна в Україні, що вони підтримують нас і все, що мені треба допомоги, вони завжди тут є. Мені треба було принести початок моєї підготовки до серіалу, і вони мені дали цей час, щоб я могла бути на протестах в Нью-Йорку. Вони розуміють, і в цьому є велика цінність", — розповідає Іванна про Дейва Філоні та Джона Фавро.

Акторка також поділилася, що у Голлівуді зменшився попит на російських акторів.

"Я помітила, що в різних сценаріях я все менше і менше бачу попиту на репрезентацію зараз Росії у фільмах в Голлівуді. Це я помітила", — розповідає Іванна.

До митців-росіян, які змовчують війну та вважають себе аполітичними, акторка ставиться не дуже позитивно і вважає, що в тому числі через них і триває війна в Україні.

"Я не бачу можливості бути аполітичною в моєму житті. І як я ставлюсь до росіян, які вважають, що війна є поза ними? Вони є також причиною, чому ця війна існує. Тому що мовчати – це підтримувати", — відповідає Іванна.

Акторка також відповіла, чи може культура бути поза політикою і чому вона не мовчить про війну.

"Культура – це частина життя та розповіді. Через культуру, через кіно, через розповідь ми вчимо історію про народи … Частиною культури є людяність. Тому я не бачу варіанту, особливо в світі, в якому ми живемо, що культура може бути за політикою", — ділиться Іванна Сахно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зірка "Володаря перснів" Вігго Мортенсен одягнув футболку з тризубом і назвав Путіна варваром. Актор відкрито підтримав Україну на популярному кінофестивалі.