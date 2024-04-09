Звезда Голливуда Иванна Сахно рассказала, как в Америке воспринимают войну в Украине и как относятся к россиянам

Иванна Сахно часто появляется на митингах в поддержку Украины в Америке

Украинская актриса Ивана Сахно, покорившая Голливуд, активно проявляет проукраинскую позицию. Звезда сериала "Звездные войны: Асока" рассказала, как с началом полномасштабного вторжения изменилось отношение к россиянам в Голливуде и как в Америке воспринимают нападение страны-агрессорки на Украину.

Своими мыслями актриса поделилась на интервью Роману Кравцу. Звезда также рассказала, почему культура не может быть вне политики и как режиссер "Звездных войн" Дэйв Филони поддержал ее в начале войны в Украине.

"Когда началась полномасштабная война, у нас был зум, когда мы читки сценариев делали, и они постоянно напоминали, что сейчас проходит война в Украине, что они поддерживают нас и все, что мне нужно помочь, они всегда здесь есть. Мне нужно было принести начало моей подготовки к сериалу, и они мне дали это время, чтобы я могла быть на протестах в Нью-Йорке. Они понимают, и в этом большая ценность», — рассказывает Иванна о Дэйве Филоне и Джоне Фавро.

Актриса также поделилась, что в Голливуде уменьшился спрос на российских актеров.

"Я заметила, что в разных сценариях я все меньше и меньше вижу спроса на репрезентацию сейчас России в фильмах в Голливуде. Это я заметила", – рассказывает Иванна.

К художникам-россиянам, которые умалчивают войну и считают себя аполитичными, актриса относится не очень позитивно и считает, что в том числе из-за них и идет война в Украине.

"Я не вижу возможности быть аполитичной в моей жизни. И как я отношусь к россиянам, которые считают, что война вне их? Они также причина, почему эта война существует. Потому что молчать — это поддерживать", — отвечает Иванна.

Актриса также ответила, может ли культура быть вне политики и почему она не молчит о войне.

"Культура – это часть жизни и рассказа. Через культуру, через кино, через рассказ мы учим историю о народах… Частью культуры есть человечность. Поэтому я не вижу варианта, особенно в мире, в котором мы живем, что культура может быть по политике", – делится Иванна Сахно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что звезда "Властелина колец" Вигго Мортенсен надел футболку с трезубцем и назвал Путина варваром. Актер открыто поддержал Украину на популярном кинофестивале.