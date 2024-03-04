Зірка "Володаря перснів" Вігго Мортенсен одягнув футболку з тризубом і назвав Путіна варваром (фото, відео)

Вігго Мортенсен проти російської агресії

Вігго Мортенсен, що зіграв у фільмі "Володар перснів" Араґона, відкрито підтримав Україну і розкритикував Росію. Актор з’явився на популярному кінофестивалі в футболці з українським тризубом і записав відео, в якому підтримав Україну.

На кінофестивалі актор з’явився в чорній футболці з великим білим тризубом. Подія відбулася вчора, 3 березня у Глазго, Шотландія. Актор повідомив, що він проти російської агресії та підтримує таким чином Україну, пише dailymail.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Днями Вігго Мортенсен також записав відео united24, де наголосив, що Україні важливо допомагати в такі складні часи:

"Два роки смерті, руйнувань та неймовірних страждань українського народу. Батьки, матері, сини та доньки, які втратили те, що любили через брутальні амбіції вбивць.Та через політику Путіна та його помічників, які підтримують Росію в усьому світі. Щоб будь-хто в моїй рідній країні, Сполучених Штатах Америки, або в будь-якій іншій країні світу ігнорував варварство, захоплення землі Путіним і його уряд — це для мене незрозуміло. Я підтримую народ України та його прагнення до територіальної цілісності. Хай живе вільна Україна. Слава Україні!" – емоційно розповів Вігго Мортенсен.

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