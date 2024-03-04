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Зірка "Володаря перснів" Вігго Мортенсен одягнув футболку з тризубом і назвав Путіна варваром (фото, відео)

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Араґорн за нас! Новина оновлена 04 березня 2024, 19:05
Араґорн за нас!. Фото Getty Images

Вігго Мортенсен проти російської агресії

Вігго Мортенсен, що зіграв у фільмі "Володар перснів" Араґона, відкрито підтримав Україну і розкритикував Росію. Актор з’явився на популярному кінофестивалі в футболці з українським тризубом і записав відео, в якому підтримав Україну.

На кінофестивалі актор з’явився в чорній футболці з великим білим тризубом. Подія відбулася вчора, 3 березня у Глазго, Шотландія. Актор повідомив, що він проти російської агресії та підтримує таким чином Україну, пише dailymail.

Вігго Мортенсен підтримує Україну
Фото: Getty Images
Вігго Мартенсен
Фото: Getty Images

Днями Вігго Мортенсен також записав відео united24, де наголосив, що Україні важливо допомагати в такі складні часи:

"Два роки смерті, руйнувань та неймовірних страждань українського народу. Батьки, матері, сини та доньки, які втратили те, що любили через брутальні амбіції вбивць.Та через політику Путіна та його помічників, які підтримують Росію в усьому світі. Щоб будь-хто в моїй рідній країні, Сполучених Штатах Америки, або в будь-якій іншій країні світу ігнорував варварство, захоплення землі Путіним і його уряд — це для мене незрозуміло. Я підтримую народ України та його прагнення до територіальної цілісності. Хай живе вільна Україна. Слава Україні!" – емоційно розповів Вігго Мортенсен.

Раніше "Телеграф" розповідав, що друга "Дюна" знімалася на об’єктиви українського виробництва. Їхня розробка закінчилася у 2022 році, під час війни.

Теги:
#Війна #Зірки #Вігго Мортенсен