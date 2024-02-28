"Необходимо запретить": в Раде решили, что Telegram угрожает национальной безопасности Украины

Мессенджер угрожает национальной безопасности

В Верховной Раде Украины решили, что мессенджер Telegram угрожает национальной безопасности государства. Парламентарии предлагают запретить мессенджеру в Украине.

Об этом говорилось на заседании круглого стола Комитета по свободе слова под названием "Журналистские стандарты и профессиональная этика в условиях войны", сообщает официальный вебпортал парламента Украины.

"Не обошли собеседники вниманием и тему угрозы национальной безопасности от социальной сети "Телеграм". Участники круглого стола убеждены, что необходимо искать пути для запрета ее деятельности в Украине", — говорится в сообщении.

В то же время член Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Александр Бурмагин сказал, что в Законе о медиа впервые на уровне законодательства появились гарантии для саморегулирования, а в Законе о государственной поддержке медиа предусмотрен Кодекс этики украинского журналиста, которого должны соблюдаться журналисты.

"Идея была в том, чтобы напоминать журналистам, что эти стандарты обязательны, они имеют определенную императивную силу, если ты профессиональный журналист", — добавил Александр Бурмагин.

Как рассказывал "Телеграф" ранее, в украинских спецслужбах и Верховной Раде уже давно идет дискуссия по поводу запрета в стране мессенджера Telegram.