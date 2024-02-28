"Необхідно заборонити": у Раді вирішили, що Telegram загрожує національній безпеці України

Месенджер сторює загрозу національній безпеці

У Верховній Раді України вирішили, що месенджер Telegram загрожує національній безпеці держави. Парламентарі пропонують заборонити месенджер в Україні.

Про це йшлося на засіданні круглого столу Комітету з питань свободи слова під назвою "Журналістські стандарти та професійна етика в умовах війни", повідомляє офіційний вебпортал парламенту України.

"Не обійшли співрозмовники увагою і тему загрози національній безпеці від соціальної мережі "Телеграм". Учасники круглого столу висловили переконання, що необхідно шукати шляхи для заборони її діяльності в Україні", — йдеться в повідомленні.

Водночас член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Олександр Бурмагін сказав, що у Законі про медіа вперше на рівні законодавства з’явились гарантії для саморегулювання, а у Законі про державну підтримку медіа передбачений Кодекс етики українського журналіста, якого мають дотримуватись журналісти.

"Ідея була в тому, щоб нагадувати журналістам що ці стандарти є обов’язковими, вони мають певну імперативну силу, якщо ти професійний журналіст", — додав Олександр Бурмагін.

Як розповідав "Телеграф" раніше, в українських спецслужбах та Верховній Раді вже давно точиться дискусія з приводу заборони в країні месенджера Telegram.