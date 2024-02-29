СМПУ и Польская Молочная Палата: "Прекратить политизацию и заняться бизнесом во благо Украины и Польши"

29 февраля в Белостоке прошли переговоры между украинскими и польскими представителями молочных отраслей. По завершению переговоров была проведена пресс-конференция, в которой приняли участие Агнешка Малишевская, директор Польской Молочной Палаты (Polska Izba Mleka) и Арсен Дидур, исполнительный директор Союз молочных предприятий Украины.

Отвечая на вопросы польских журналистов, Арсен Дидур подчеркнул, что в ходе переговоров были проанализированы причины ситуации, которая сложилась на польско-украинской границе. Он заявил, что в Украине прекрасно представляют, что украинский рынок важен для польских экспортеров. Также украинские экспортеры понимают важность рынка Польши и в целом ЕС для отечественных производителей молочной продукции. Есть взаимное понимание того, что молочные отрасли как Украины, так и Польши имеют сильные и слабые стороны. Украина более сильна в производстве сырья, имеет меньшую себестоимость производства, в Польше более эффективна переработка. Обе стороны понимают, что они могут быть не только конкурентами, но и партнерами, и кооперация сделает сильнее как Украину, так и Польшу.

Что касается текущих событий на границе, Арсен Дидур высказал совместное с польской стороной мнение о том, что для блага обеих стран необходимо прекратить политизацию, которая, как известно из истории, может быть использована известной всем третьей стороной, и заняться бизнесом для укрепления молочной отрасли как в Украине, так и в Польше. Это означает сохранение рабочих мест, а также развитие производства и торговли.