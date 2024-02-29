СМПУ та Польська Молочна Палата: "Припинити політизацію і зайнятися бізнесом на благо України та Польщі"

29 лютого в Білостоці відбулися переговори між українськими та польськими представниками молочних галузей. По завершенню переговорів було проведено прес-конференцію, в якій взяли участь Агнешка Малішевська, директор Польської Молочної Палати (Polska Izba Mleka) та Арсен Дідур, виконавчий директор Спілка молочних підприємств України.

Відповідаючи на запитання польських журналістів, Арсен Дідур підкреслив, що в ході переговорів було проаналізовано причини тієї ситуації, яка склалася на польсько-українському кордоні. Він заявив, що в Україні прекрасно уявляють, що український ринок важливий для польських експортерів. Так само українські експортери розуміють важливість ринку Польщі і загалом ЄС для вітчизняних виробників молочної продукції. Є взаємне розуміння того, що молочні галузі як України, так і Польщі, мають сильні та слабкі сторони. Україна сильніша у виробництві сировини, має меншу собівартість виробництва, у Польщі більш ефективна переробка. Обидві сторони розуміють, що вони можуть бути не тільки конкурентами, але й партнерами і кооперація зробить сильнішими як Україну, так і Польщу.

Що стосується поточних подій на кордоні, Арсен Дідур висловив спільну з польською стороною думку про те, що для блага обох країн необхідно припинити політизацію, яка, як відомо з історії, може бути використана відомою всім третьою стороною, і зайнятися бізнесом — для зміцнення молочної галузі як в Україні, так і в Польщі. Це означатиме збереження робочих місць, а також розвиток виробництва і торгівлі.