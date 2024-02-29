Пережила революцию и геноцид, но не "русский мир": какой была Авдеевка до войны (фото)

Прифронтовый город Авдеевка расположен в 6 километрах от Донецка

Вооруженные Силы Украины были вынуждены отойти из Авдеевки 17 февраля 2024, чтобы не попасть в окружение. Однако война в Авдеевку пришла гораздо раньше, в 2014-м. Тогда россияне впервые оккупировали город в Донецкой области.

"Телеграф" собрал для вас все, что стоит знать об этом героическом городе Украины. До полномасштабного вторжения России в Украину здесь проживало более 30 тыс. жителей.

Авдеевка считается одним из самых древних поселений в Донецкой области

До войны в Авдеевке, как и в других городах Украины, бурлила жизнь. Здесь развивалась промышленность, проходили разнообразные фестивали, формировались свои, уникальные традиции.

История Авдеевки началась в середине XVIII в., когда крестьяне из Полтавщины и Северщины основали первый хутор на территории современного города. Конечно и до XVIII ст. эти земли населяли те или иные племена, в разные отрезки истории. Местные жители занимались преимущественно сельским хозяйством и выращивали различные зерновые культуры.

По данным на 1859 г. в Авдеевке уже проживало 2299 человек. Были 450 дворовых хозяйств, существовали православная церковь и почтовая станция. В 1880-х здесь построили железнодорожную станцию и для Авдеевки начались новые времена.

Железнодорожная станция "Авдеевка"

В 1900 году в Авдеевке начал свою работу крупный кирпичный завод, который кроме кирпича изготавливал еще и черепицу. В 1929 году появился керамический завод. На обоих предприятиях работало немало местных жителей. Стоит отметить, что в то время было две Авдеевки, их часто так и называли – Авдеевка-1 и Авдеевка-2. Последняя после завершения Второй мировой станет поселком "Химик", а позже, в 1956 году, войдет в состав города Авдеевка.

Город пострадал в результате геноцида украинского народа, совершенного правительством СССР в 1932—1933 годах, количество установленных жертв в Авдеевском 1-м и 2-м поселковых советах — 485 человек

Во время Второй мировой войны Авдеевка была одним из мест, где действовала Организация украинских националистов революционная, то есть ОУН(б) и отделенная от них мельниковская ОУН. Они подвергались репрессиям как со стороны германских оккупационных властей, так и со стороны советской после завершения войны.

Через несколько лет в городе началось строительство огромного коксохимического завода — первая линия знаменитого "Авдеевского коксохима" была запущена уже в 1963 году.

Коксохимический завод в Авдеевке в 2016 году

На заводе производилось более 30 видов продукции, пишет издание Ukrainer. Основными были доменный кокс, используемый в черной и цветной металлургии как технологическое топливо, а также электродный и сырой бензол. Продукцию АКХЗ экспортировали в ряд стран, в частности, в Польшу, Молдову, Словакию, Египет, Турцию.

Авдеевка в мирное время

В Авдеевке началась история воздухоплавания независимой Украины. 18 июля 1992 года с местного стадиона "Химик" взмыл в небо сине-желтый воздушный шар. В экипаж вошли двое жителей Донецка и один москвич. Спонсоровал полет коксохимический завод. Полет был удачным. После приземления командир экипажа Николай Хренов отметил, что этот полет совершил Украину шестым государством после Литвы, Латвии, Эстонии, Казахстана и России, имеющей свою воздухоплавательную технику.

Начало войны для Авдеевки

Впервые россияне оккупировали Авдеевку в апреле 2014 года. Это были поддерживаемые Россией боевики "Донецкой народной республики". Террористы провели в городе бутафорский "референдум" и провозгласили его частью так называемой "ДНР". Шабаш длился недолго — в июле 2014 года город уволили бойцы ВСУ и добровольцы из "Правого сектора".

Освобождение Авдеевки от сепаратистов, 2014 год

С этого времени Авдеевка стала прифронтовым городом. Здесь постоянно раздавались взрывы, время от времени были прилеты российских ракет, а бои на близлежащих территориях фактически не утихали с 2014 года.

Легендарная стенопись на изрубленном осколками доме №20 на улице Молодежной облетела весь мир. На нем изображена учительница украинского языка Марина Марченко. Мурал стал символом украинского сопротивления.

Мурал с портретом местных учительниц создал австралиец в 2016 году

Несмотря на постоянные обстрелы в Авдеевке, со временем удалось, насколько это возможно, возобновить нормальную жизнь. Вопреки всему город жил и развивался.

В 2018 году Авдеевка начала позиционировать себя как город фестивалей. Здесь тебе и фестиваль искусств "Авдеевка ФМ", и фестиваль кино "Art cinema holiday", и фестиваль для людей почтенного возраста "Ретро NEW осень", и еще много разных культурных событий для молодежи.

Во время ежегодного фестиваля "Авдеевка ФМ" проходили лекции с известными украинскими деятелями, конкурсы и концерты. Фестиваль посещали, в частности, группы "The ВЙО" и "Жадан и Собаки", певица, писательница и общественный деятель Анжелика Рудницкая, художник Юрий Питчук, писательница Виктория Амелина (она скончалась 1 июля 2023 года из-за ранений, полученных в результате обстрелов Крам. .

В последний раз мероприятие "Авдеевка ФМ" провели в октябре 2021 года. В том же году в Авдеевке устроили фестиваль "Ретро NEW осень" для пожилых людей — проводили мастер-классы и танцевали под украинские песни. Фестиваль планировался ежегодным, но начало великой войны разрушило эти планы.

Была в Авдеевке еще одна замечательная традиция — запускать в воздух украинский флаг, привязанный к воздушным шарам.

Художники из Киева, Ивано-Франковска, Одессы и Харькова начали создавать аллею стенописей по улице Гагарина. На начало полномасштабного вторжения уже было семь картин на этажных домах.

В 2020 году ко Дню влюбленных в парке на улице Гагарина открыли новый артобъект "Я люблю Авдеевку". Это был подарок горожанам от Авдеевского коксохимического завода.

В 2022-м, буквально накануне полномасштабного вторжения России, в парке появились современные скамейки с солнечными батареями, позволявшие заряжать мобильные устройства.

Для экономии электроэнергии обычные фонари начали заменять солнечными, в общем, по состоянию на 2022 год, в городе их около двадцати. По государственной программе энергосбережения в Авдеевке планировали установить сто фонарей на солнечных батареях. Однако пришла Россия…

Прославилась Авдеевка и своими кулинарными традициями, а именно авдеевской кашей, традиции приготовления которой тянутся еще с XIX века. В состав блюда входят: рис, яйца, сливочное масло, молоко, соль и сахар. Готовят авдеевскую кашу четыре часа. Как-то на одном из фестивалей наварили 50 литров такой каши. В 2019 году авдеевскую кашу добавили в список элементов нематериального культурного наследия Донетчины. Каша стала настолько популярной, что жители города создали отдельный "Клуб любителей авдеевской каши".

Авдеевка в огне войны

С началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 Авдеевка стала одной из главных целей РФ. Новая фаза войны для города началась несколько раньше: первая российская атака произошла 21 февраля 2022 года после провозглашения Россией "независимости" террористических группировок "ЛНР" и "ДНР".

"Оккупанты ежедневно обстреливали Авдеевку, разрушая дома местных жителей и оставляя их без необходимых условий: электроснабжения, отопления и газа в Авдеевке нет с весны 2022 года, а централизованное водоснабжение прекратилось за несколько месяцев до вторжения по причине повреждения россиянами Донецкой фильтр. В 2022 году боевые действия приостановил, а затем и вовсе остановил работу коксохимический завод, в мае 2022 года российская армия целенаправленно обстреляла остановку, на которой работники завода ждали автобус, тогда погибли 10 человек, а 15 получили ранения. стороны РФ", — пишет издание Ukrainer.

Школа в Авдеевке, уничтоженная русскими оккупантами

По словам главы Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталия Барабаша, по состоянию на конец ноября 2023 года в городе оставалось 1336 человек. В феврале 2024 года, когда ВСУ пришлось отойти из города, там оставалось около 700 человек. Они отказались уезжать из города и оказались под оккупацией Российской Федерации.

Открытые источники instagram.com/libkos instagram.com/libkos Константин и Влада Либеровы Константин и Влада Либеровы

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как живет сейчас прифронтовый Часов Яр под Бахмутом. Город без света и газа и, соответственно, без отопления.