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Путин использовал Крым для похищения украинских детей, — прокурор автономии об аресте диктатора и решении МУС

Автор
Женя Хамстер Женя Хамстер
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Автор
kremlin.ru

Гражданских заложников с материковой части Украины завозили в Крым, а затем распределяли по территории РФ

Международный уголовный суд (МУС) недавно выдал ордера на арест российских генералов за преступления против человечности в связи с прошлогодними обстрелами энергетической инфраструктуры Украины. В то же время прокуратура автономии подала в МУС очередное, уже 14-е, представление о совершенных РФ в Крыму преступлениях с 2014 года, и это представление касается той же категории преступлений.

Может ли фактическое определение МУС действий оккупанта преступлениями против человечности повлиять на принятие и рассмотрение этого представления? Об этом, а также об участии прокуратуры АРК в расследовании МУС о депортации украинских детей — первого кейса, по которому МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Львовой-Беловой, — рассказал в блицинтервью "Телеграфу" прокурор АР Крым и г. Севастополь Игорь Поночевный.

Крым как перевалочная база

По вашему мнению, дадут ли новые ордера МУС толчок для принятия и рассмотрения этого представления международным судом?

— Это представление – очередные доказательства, касающиеся совершения оккупантами разных видов преступлений против человечности. "Преступление против человечности" – это не одно преступление, а общее название преступлений, которых в Римском уставе МУС насчитывается 11.

Преступления, за совершение которых российским военным МУС выдал ордер на арест, конечно, не связаны с теми преступлениями, которые совершают в Крыму и по которым мы подавали представления.

На мой взгляд, ордера на арест в отношении конкретных лиц не могут влиять на перспективу расследования преступлений, совершенных другими лицами на другой территории. Но если говорить вообще, то информационно это может иметь определенное значение.

Расскажите, какие доказательства собраны в этом представлении?

— Наше очередное представление касалось, в первую очередь, преследования "отдельных сообществ" по религиозному признаку – Православной церкви Украины, крымских мусульман, свидетелей Иеговы, протестантов.

Что касается доказательств, то они получены в рамках наших уголовных производств – это показания самих пострадавших от действий оккупационных властей в Крыму по религиозным преследованиям, свидетелей, материалы российских досудебных расследований и судебных дел, информация из открытых источников.

В общей сложности речь идет о 93 фактах нападений и преследований оккупантами представителей религиозных общин в Крыму. В рамках этих преследований российские власти осудили 117 человек.

Первый ордер МУС на арест Путина и Львовой-Беловой касается депортации украинских детей. Есть ли по этому делу материалы о незаконном перемещении детей с материковой части Украины на полуостров и доказательства, собранные прокуратурой автономии?

— Вообще-то это не наша юрисдикция, а правоохранителей и прокуроров именно материковой части Украины, откуда непосредственно дети были депортированы.

Однако четко знаем, что с начала полномасштабного вторжения оккупанты использовали Крым как перевалочную базу для перемещения не только детей, но и гражданских заложников: украинцев завозили в Крым, а затем распределяли по территории РФ.

У нас есть расследование событий 2014 года, когда крымские дети были депортированы с территории полуострова на территорию РФ.

Как раз с этими материалами юристы Офиса прокурора МУС в 2022 году знакомились. Работая в Украине, они посещали прокуратуру Крыма, получали доступ к этим уголовным производствам для использования в своем официальном расследовании доказательств, собранных нами в нашем уголовном производстве.

С Крыма это все начиналось, причем более-менее публично.

— То есть материалы по насильственному перемещению оккупантами украинских детей из Крыма на территорию РФ еще с 2014 года приобщены к делу МУС, по которому президенту страны-агрессора выдан ордер на арест?

— Надеюсь, что да. С Офисом прокурора МУС коммуницирует Офис генпрокурора, мы действуем на основании их поручений. Но то, что МУС знакомился и получал копии наших доказательств для своего расследования, – это факт.

Конечно, это не касается преступлений, описанных в ордере на арест, поскольку речь идет о незаконном перемещении детей с материковой части Украины, но наши доказательства тоже использовались.

Когда будет решение МУС

На какой стадии рассмотрения другие представления прокуратуры АРК в МУС? Есть ли у них оптимистичная перспектива на ближайшее будущее?

— В конце 2020 года прокурор МУС Фату Бенсуда закончила предварительное изучение ситуации по Украине. Условно это как завершение доследственной проверки в старом украинском УПК. МУС признал, что доказательства, которые мы направляли, подтверждают факт совершения преступлений.

То есть в целом все наши представления, которые мы подавали до этого, были признаны комплиментарными — подпадающими под юрисдикцию МУС. По всем им, в том числе после полномасштабного вторжения, начато официальное расследование.

Все наши доказательства из представлений являются официальной частью расследования, которое ведет Офис прокурора МУС.

Когда можно ожидать решений МУС по этим представлениям?

— Это вопрос типа "когда закончится война" — это неизвестно никому. Мы с вами не угадаем, потому что не знаем, с каким объемом работы придется столкнуться Офису прокурора МУС.

Чтобы не гадать, не ждать, на национальном уровне мы все эти преступления расследуем и направляем в суд. Да, приговоры заочные, но это важно, потому что уже установлен юридический факт.

Следует понимать, что у Офиса прокурора МУС есть соответствующие приоритеты – одновременно заниматься расследованием всех преступлений, совершенных с начала вооруженного конфликта, физически нет возможности, и это было бы, пожалуй, неправильно.

То есть Офис прокурора МУС работает по приоритизации и с теми преступлениями, которые реальнее доказать.

Но это не значит, что доказательства, направляемые по Крыму, остаются без внимания.

Будет желание и возможность у Офиса прокурора МУС за эти преступления привлечь высшее политическое руководство государства-агрессора – будет хорошо. А на нашем уровне мы делаем все возможное, чтобы как минимум среднее и низшее звено оккупационных властей РФ в Крыму понесло ответственность за совершенные преступления.

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#Дети #Крым #Владимир Путин