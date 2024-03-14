Путін використав Крим для викрадення українських дітей, — прокурор автономії про арешт диктатора та рішення МКС

Цивільних заручників з материкової частини України завозили до Криму, а потім розподіляли по території РФ

Міжнародний кримінальний суд (МКС) недавно видав ордери на арешт російських генералів за злочини проти людяності у зв'язку з торішніми обстрілами енергетичної інфраструктури України. Водночас прокуратура автономії подала до МКС чергове, вже 14-те, подання щодо скоєних РФ в Криму злочинів з 2014 року, і це подання стосується тієї ж категорії злочинів.

Чи може фактичне визначення МКС дій окупанта злочинами проти людяності вплинути на прийняття і розгляд цього подання? Про це, а також про участь прокуратури АРК в розслідуванні МКС щодо депортації українських дітей – першого кейсу, за яким МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна та дитячої омбудсманки РФ Львової-Бєлової — розказав у бліцінтерв'ю "Телеграфу" прокурор АР Крим і м. Севастополь Ігор Поночовний.

Крим як перевалкова база

— На вашу думку, чи дадуть нові ордери МКС поштовх для прийняття та розгляду цього подання міжнародним судом?

— Це подання – чергові докази, які стосуються вчинення окупантами різних видів злочину проти людяності. "Злочин проти людяності" – це не один злочин, а загальна назва злочинів, яких у Римському статуті МКС налічується 11.

Злочини, за вчинення яких російським військовим МКС видав ордер на арешт, звісно, не пов'язані з тими злочинами, які вчиняють у Криму і з приводу яких ми подавали подання.

На мою думку, ордери на арешт відносно конкретних осіб не можуть впливати на перспективу розслідування злочинів, вчинених іншими особами на іншій території. Але якщо казати геть-геть загалом, то інформаційно це може мати певне значення.

— Розкажіть, які саме докази зібрані в цьому поданні?

— Наше чергове подання стосувалося в першу чергу переслідування "окремих спільнот" за релігійною ознакою – Православної церкви України, кримських мусульман, свідків Єгови, протестантів.

Що стосується доказів, то вони отримані в рамках наших кримінальних проваджень – це покази самих постраждалих від дій окупаційної влади в Криму за релігійними переслідуваннями, свідків, матеріали російських досудових розслідувань і судових справ, інформація з відкритих джерел.

В цілому мова йде про 93 факти нападів і переслідувань окупантами представників релігійних спільнот в Криму. В рамках цих переслідувань російська влада засудила 117 осіб.

— Перший ордер МКС на арешт Путіна і Львової-Бєлової стосується депортації українських дітей. Чи є у цій справі матеріали щодо незаконного переміщення дітей з материкової частини України на півострів та докази, зібрані прокуратурою автономії?

— Загалом це не наша юрисдикція, а правоохоронців і прокурорів саме материкової частини України, з якої безпосередньо діти були депортовані.

Проте чітко знаємо, що від початку повномасштабного вторгнення окупанти використовували Крим як перевалкову базу для переміщення не тільки дітей, а й загалом цивільних заручників: українців завозили до Криму, а потім розподіляли по території РФ.

У нас є розслідування подій 2014 року, коли кримські діти були депортовані з території півострова на територію РФ.

Як раз із цими матеріалами юристи Офісу прокурора МКС 2022 року знайомилися. Працюючи в Україні, вони відвідували прокуратуру Криму, отримували доступ до цих кримінальних проваджень для використання у своєму офіційному розслідуванні доказів, зібраних нами у нашому кримінальному проваджені.

З Криму це все починалося, до того ж більш-менш публічно.

— Тобто матеріали щодо насильницького переміщення окупантами українських дітей з Криму на територію РФ ще з 2014 року долучені до справи МКС, за якою президенту країни-агресорки видано ордер на арешт?

— Сподіваюся, що так. З Офісом прокурора МКС комунікує Офіс генпрокурора, ми діємо на підставі їхніх доручень. Але те, що МКС ознайомлювався й отримував копії наших доказів для свого розслідування, – це факт.

Звісно, це не стосується злочинів, описаних в ордері на арешт, бо там мова йде про незаконне переміщення дітей з материкової частини України, але наші докази теж використовувалися.

Коли буде рішення МКС

— На якій стадії розгляду інші подання прокуратури АРК до МКС? Чи мають вони оптимістичну перспективу на найближче майбутнє?

— В кінці 2020 року на той час прокурор МКС Фату Бенсуда закінчила попереднє вивчення ситуації по Україні. Умовно, це як завершення дослідчої перевірки в старому українському КПК. МКС визнав, що докази, які ми направляли, підтверджують факт вчинення злочинів.

Тобто, в цілому всі наші подання, які ми подавали до цього, були визнані компліментарними, — такими, що підпадають під юрисдикцію МКС. За всіма ними, в тому числі після повномасштабного вторгнення, розпочато офіційне розслідування.

Всі наші докази з подань є офіційною частиною розслідування, яке веде Офіс прокурора МКС.

— Коли можна очікувати рішень МКС по цих поданнях?

— Це питання на кшталт "коли закінчиться війна" — це невідомо нікому. Ми з вами не вгадаємо, бо не знаємо, з яким обсягом роботи доведеться зіштовхнутися Офісу прокурора МКС.

Щоб не ворожити, не чекати, на національному рівні ми всі ці злочини розслідуємо і направляємо до суду. Так, вироки заочні, але це важливо, бо є вже встановленим юридичним фактом.

Потрібно розуміти, що у Офісу прокурора МКС є відповідні пріоритети – одночасно займатися розслідуванням всіх злочинів, вчинених з початку збройного конфлікту, фізично нема можливості, і це було б, мабуть, неправильно.

Тобто, Офіс прокурора МКС працює за пріоритизацією і з тими злочинами, які реальніше довести.

Але це не означає, що докази, які ми спрямовуємо по Криму, залишаються без уваги.

Буде бажання і можливість в Офісу прокурора МКС за ці злочини притягти вище політичне керівництво держави-агресорки — буде добре. А на нашому рівні ми робимо все можливе, щоб як мінімум середня і нижня ланка окупаційної влади РФ в Криму понесла відповідальність за скоєні злочини.