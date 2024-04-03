Мобилизация с 25 лет: в ВСУ рассказали, что это значит для молодых украинцев

Раскрыты детали срочной службы

Во вторник, 2 апреля, президент Украины Владимир Зелинский подписал сразу три законопроекта. Они касаются мобилизации и военного учета.

Теперь стали известны детали нового призыва. Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, согласно с законопроектом о мобилизации, вопрос срочной службы в ВСУ будет сниматься.

Также он утверждает, что вопрос об увеличении призывного возраста от 25 до 60, а для высшего командного состава — до 65 — еще не означает, что всех этих мужчин призовут.

"Мужчинам 25-60 лет придется пройти обследование, осмотр и стать на учет. Если они будут соответствовать параметрам, их призовут в ряды ВСУ", — сказал Тимочко.

Отметим, раньше мобилизационный возраст в Украине был с 27 по 60 лет. Однако мужчины от 18 до 27 могли мобилизоваться, если у них есть военный опыт.

Также законопроект предусматривает, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, ранее прошедшие ВЛК и получившие статус "ограниченно пригодный", теперь должны повторно пройти ВЛК. В документе говорится, что для этого таким лицам отводится до 9 месяцев.

Ранее "Телеграф" писал, что глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что ВР может рассматривать законопроект о мобилизации в сессионном зале в течение нескольких недель. Однако, если нардепы не будут настаивать на правках, его рассмотрят быстрее.