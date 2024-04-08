Петиция собрала голоса: в Украине предлагают создать зоополицию, чем она будет заниматься

Автор петиции считает, что полицейские сейчас плохо реагируют на случаи жестокого обращения с животными

Петиция украинцев, которые просили у Кабмина создать зоополицию для защиты братьев наших меньших, собрала необходимое количество голосов. Теперь её должен рассмотреть Кабмин.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на сайт электронных петиций. Как можно увидеть на нем, соответствующая петиция набрала уже все необходимые 25 тысяч голосов.

Что не устраивает подписантов

Авторы считают, что сегодня Нацполиция не реагирует должным образом на уголовные и административные правонарушения в сфере обращения с животными, а полицейские не обладают специальными знаниями, необходимыми для составления админпротоколов.

"Из года в год мы слышим о новых случаях жестокого обращения с животными: от содержания владельцами собак на короткой привязи или без будки, избиения животных владельцами во время выгула или на территории собственных домовладений, издевательства над животными со стороны подростков, ненадлежащей транспортировки, т.е. сельскохозяйственных животных, сбитие животных автомобилями и оставление их на произвол судьбы, убийства животных путем удушья или утопления до замуровки кошек в подвалах и массовых отравлений беспризорных собак догхантерами или коммунальщиками. Но хуже всего, что полиция в большинстве случаев не обладает достаточным уровнем знаний (даже несмотря на многочисленные тренинги, которые регулярно проводят зоозащитники для представителей полиции) или просто бездействует, потому что не считает животных достойными своего внимания…

…Мы почти не слышим громких кейсов и судебных приговоров виновникам жестокого обращения с животными. Более того, представители Национальной полиции иногда вообще не реагируют на случаи жестокого обращения с животными, не знают законодательных норм обращения с животными, не могут разграничить административное и уголовное правонарушение, не умеют совершать следственные действия в рамках уголовного производства по ст.299 УК Украины. А часто просто не выезжают по вызову. Конечно, есть единичные случаи привлечения лиц к ответственности за жестокое обращение с животными. Но и этих случаев не произошло бы, если бы не давление общественности и зоозащитников.

В чем проблема? Ответ очень прост. Полиция занята тысячами других дел. Вопрос жестокого обращения с животными у них, мягко говоря, не в приоритете", — говорит автор документа.

Что предлагают украинцы

Петиция была подана Кабинету министров Украины с просьбой создать в структуре Национальной полиции Украины подразделение зоополиции и разработать нормативно-правовую базу для его деятельности, утвердив соответствующее Положение и наделив зоополицию соответствующими полномочиями.

"Необходимо создать подразделение зоополиции в структуре Национальной полиции Украины. Кроме реагирования на случаи жестокого обращения с животными: составление админ.протоколов и вынесение постановлений по ст.89 КУоАП, открытие уголовного производства по ст.299 УК Украины и проведение досудебного расследования, в том числе проведение обыска в частных домах по решению суда в рамках уголовного производство и временное изъятие животных при жестоком обращении с ними, зоополиция также может следить за соблюдением владельцами животных правил содержания животных (домашних, диких, сельскохозяйственных) и составления админ. протоколов по ст.88-1, ст.154 КУоАП", — говорится в петиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Хмельницкой области суд вынес приговор живодёру.