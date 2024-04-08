Петиція зібрала голоси: в Україні пропонують створити зоополіцію, чим вона займатиметься

Автор петиції вважає, що поліцейські зараз погано реагують на випадки жорстокого поводження з тваринами

Петиція українців, які просили Кабмін створити зоополіцію для захисту братів наших менших, зібрала необхідну кількість голосів. Тепер її має розглянути Кабмін.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на сайт електронних петицій. Як можна побачити на ньому, відповідна петиція набрала вже всі необхідні 25 тисяч голосів.

Що не влаштовує підписантів

Автори вважають, що сьогодні Нацполіція не реагує належним чином на кримінальні та адміністративні правопорушення у сфері поводження з тваринами, а поліцейські не володіють спеціальними знаннями, необхідними для складання адмінпротоколів.

"З року в рік ми чуємо про нові випадки жорстокого поводження з тваринами: від утримання власниками собак на короткій прив’язі чи без будки, побиття тварин власниками під час вигулу чи на території власних домоволодінь, знущання над тваринами з боку підлітків, неналежного транспортування, в т.ч. сільськогосподарських тварин, збиття тварин автівками і залишення їх напризволяще, вбивства тварин шляхом задушшя чи утоплення до замуровування котів в підвалах та масових отруєнь безпритульних собак догхантерами чи комунальниками. Але найгірше, що поліція в більшості випадків не володіє достатнім рівнем знань (навіть не зважаючи на численні тренінги, які регулярно проводять зоозахисники для представників поліції) або просто бездіє, бо не вважає тварин вартими своєї уваги.

…Ми майже не чуємо гучних кейсів та судових вироків винуватцям жорстокого поводження з тваринами. Більш того представники Національної поліції інколи взагалі не реагують на випадки жорстокого поводження з тваринами, не знають законодавчих норм поводження з тваринами, не можуть розмежувати адміністративне та кримінальне правопорушення, не вміють здійснювати слідчі дії в межах кримінального провадження за ст.299 КК України. А часто просто не виїжджають на виклик. Звісно є поодинокі випадки притягнення осіб до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Але і цих випадків не відбулося б, якби не тиск громадськості та зоозахисників.

В чому проблема? Відповідь дуже проста. Поліція зайнята тисячами інших справ. Питання жорстокого поводження з тваринами в них, м’яко кажучи, не в пріоритеті", — каже автор документа.

Що пропонують українці

Петиція була подана Кабінету Міністрів України з проханням створити у структурі Національної поліції України підрозділ зоополіції та розробити нормативно-правову базу для його діяльності, затвердивши відповідне Положення та наділивши зоополіцію відповідними повноваженнями.

"Необхідно створити підрозділ зоополіції в структурі Національної поліції України. Окрім реагування на випадки жорстокого поводження з тваринами: складання адмін.протоколів та винесення постанов за ст.89 КУпАП, відкриття кримінального провадження за ст.299 КК України та проведення досудового розслідування, в тому числі проведення обшуку в приватних оселях за рішенням суду в рамках кримінального провадження та тимчасового вилучення тварин при жорстокому поводженні з ними, зоополіція також може слідкувати за дотриманням власниками тварин правил утримання тварин (домашніх, диких, сільськогосподарських) та складання адмін. протоколів за ст.88-1, ст.154 КУпАП", — йдеться у петиції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Хмельницькій області суд ухвалив вирок живодеру.