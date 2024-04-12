Просто вручить бумажку не выйдет: как теперь должны выдавать повестки украинцам

Не явиться в ТЦК после получения повестки военнообязанные могут только по уважительным причинам

В связи с принятием в целом закона о мобилизации в Украине были утверждены соответствующие правила вручения повесток работниками ТЦК. Военнообязанным стоит знать, как будет проходить этот процесс.

Просто вручить "бумажку" посреди улицы мужчинам призывного возраста не могут. В повестке обязательно должны быть указаны цель вызова в ТЦК, место, день и время явки. Об этом пишет 24 канал.

Гражданин, которому вручают повестку, могут потребовать у сотрудников ТЦК назвать их фамилии, имя и отчество, а также он может попросить их показать служебные удостоверения. Они в свою очередь обязаны выполнить данные требования.

Также закон вводит фото- и видеофиксацию проверки документов и вручения повестки военнообязанному. Однако важно отметить, что данные правила вступают в силу через три месяца послу опубликования закона.

Не явиться в ТЦК после получения повестки военнообязанные могут только по уважительным причинам. Они должны быть подтверждены документально. Причины могут быть следующие: болезнь, непреодолимые обстоятельства вроде стихийного бедствия или ракетного удара, смерть близкого родственника.

Однако даже если возникает уважительная причина, чтобы не явиться в ТЦК, человеку необходимо не позднее, как за 3 суток после указанных в повестке даты и времени связаться с центром комплектования и сообщить о случившемся. Затем ему нужно прийти туда в течение недели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военнообязанным мужчинам ТЦК будет отправлять повестки, которые невозможно проигнорировать.