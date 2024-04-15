Гендиректор "Укроборонпрома" Сметанин: Совместно с Rheinmetall мы производим большое количество вооружения и военной техники

Украинцы создали совместное предприятие с немецким гигантом Rheinmetall

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" и немецкая компания, ведущая производителем в оборонном секторе – "Rheinmetall" – создали совместное производство. Вместе компании производят вооружение и военную технику в больших объемах.

Об этом в интервью телеканалу "Рада" рассказал Генеральный директор АО "Укроборонпром" Герман Сметанин.

Гендиректор отметил, что уже создано совместное производство с Rheinmetall. По его словам, продолжается совместное производство крупной номенклатуры вооружения и военной техники, но не создано совместное предприятие. Для производства техники используют как украинские комплектующие, так и зарубежные. Сметанин заметил, что конечная сборка происходит на безопасной от русских ударов территориях.

"На сегодняшний день идет совместное производство большой номенклатуры вооружения и военной техники, но без создания совместных предприятий, используя комплектующие, которые поставляются нам из-за рубежа, но конечное производство находится в Украине. Но это совместный продукт нашего ПК и ОПК [оборонно-промышленный комплекс, ред.] наших стран-партнеров. Также часть продуктов производится непосредственно в наших странах-партнерах, но с помощью тех комплектующих, которые производятся в Украине, но конечная сборка идет непосредственно на безопасных от российских ударов территориях. Это исключительно наиболее критичные наши номенклатуры для того, чтобы максимально обезопасить их производство. Но именно о форме юридической как совместном производстве на сегодняшний день создано, если говорить акционерное общество – это предприятие из Rheinmetall", – рассказал глава концерна.

Также он отметил, что разработка дальнобойных систем ПВО занимает достаточно много времени, поэтому наилучшим решением является адаптация американских систем противовоздушной обороны с тем, что сейчас находится на вооружении ВСУ. Такое решение может помочь решить вопрос защиты украинского неба.

"Это такие гибридные системы, которые на сегодняшний день, возможно, помогут ускорить решение вопроса прикрытия украинского неба. Мы имеем в разработке несколько наших решений, как в разработке дронов, Lancet так и для крылатых ракет, поражающих украинскую инфраструктуру", — сказал Герман Сметанин.

Напомним, что Украина определяется как одна из ведущих стран в производстве беспилотников, привлекая внимание западных партнеров.

Rheinmetall – немецкий машиностроительный и оружиестроительный концерн, который является одним из крупнейших производителей военной техники и оружия в Германии и Европе. Основная продукция концерна – военная техника, оружие, а также производство комплектующих для автомобилей. Штаб-квартира концерна находится в Дюссельдорфе. Образован в 1889 году.

Справочно

Герман Сметанин возглавил Укроборонпром в июне 2023 года. Сметанин был гендиректором харьковского госпредприятия "Завод имени Малышева". У Сметанина есть девять лет производственного опыта, в 28 лет он возглавил Харьковский бронетанковый завод. Сейчас ему 31 год.