Гендиректор "Укроборонпрому" Сметанін: Спільно з Rheinmetall ми виготовляємо велику кількість озброєння та військової техніки

Українці створили спільне підприємство з німецьким гігантом Rheinmetall

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" та німецька компанія, яка є провідним виробником в оборонному секторі – "Rheіnmetall" – створили спільне виробництво. Разом компанії виготовляють озброєння та військову техніку у великих обсягах.

Про це в інтерв’ю телеканалу "Рада" розказав Генеральний директор АТ "Укроборонпром" Герман Сметанін.

Гендиректор зазначив, що вже створене спільне виробництво з Rheinmetall. За його словами триває спільне виробництво великої номенклатури озброєння та військової техніки, але не створено спільного підприємства. Для виробництва техніки використовують як українські комплектуючі, так і закордонні. Сметанін зауважив, що кінцеве складання відбувається на безпечній від російських ударів територіях.

"На сьогодні йде спільне виробництво великої номенклатури озброєння та військової техніки, але без створення спільних підприємств, використовуючи комплектуючі, які постачаються нам з-за кордону, але кінцеве виробництво знаходиться в Україні. Але це спільний продукт нашого ПК та ОПК [оборонно-промисловий комплекс, ред.] наших країн-партнерів. Також частина продуктів виробляється безпосередньо у наших країнах-партнерах, але за допомогою тих комплектуючих, які виробляються в Україні, але кінцеве складання йде безпосередньо на безпечній від російських ударів територіях. Це виключно найбільш критичні наші номенклатури для того, щоб максимально убезпечити їх виробництво. Але саме про форму юридичну як спільне виробництво на сьогодні створено, якщо казати акціонерне товариство – це підприємство з Rheinmetall", – розповів очільник концерну.

Також він зауважив, що розробка далекобійних систем ППО займає досить багато часу, тому найкращим рішенням є адаптація американських систем протиповітряної оборони з тим, що наразі є на озброєнні ЗСУ. Таке рішення може допомогти вирішити питання захисту українського неба.

"Це такі гібридні системи, які на сьогодні, можливо допоможуть пришвидшити вирішення питання прикриття українського неба. Ми маємо в розробці декілька наших рішень, як в розробці дронів, Lancet так і для крилатих ракет, які вражають українську інфраструктуру", – сказав Герман Сметанін.

Нагадаємо, що Україна визначається як одна із провідних країн у виробництві безпілотників, привертаючи увагу західних партнерів.

Водночас, Rheinmetall – німецький машинобудівний та зброєбудівний концерн, який є одним з найбільших виробників військової техніки і зброї в Німеччині та Європі. Основна продукція концерну — військова техніка, зброя, а також виробництво комплектуючих для автомобілів. Штаб-квартира концерну знаходиться в Дюссельдорфі. Утворений у 1889 році.

Довідково

Герман Сметанін очолив Укроборонпром у червні 2023 року. о цього Сметанін був гендиректором харківського держпідприємства "Завод імені Малишева". Сметанін має дев'ять років виробничого досвіду, у 28 років він очолив Харківський бронетанковий завод. Зараз йому 31 рік.