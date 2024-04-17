Уменьшение бюрократии и упрощение разрешительных процедур помогут развитию ОПК Украины – гендиректор "Украинской бронетехники"

Сдвиги в упрощении производства в ОПК произошли только в сфере беспилотных систем, но в сфере тяжелого вооружения кардинальных изменений пока нет, говорит Бельбас.

Для стимулирования развития оборонно-промышленного комплекса необходимы реформы, прежде всего, уменьшение количества бюрократии и упрощение разрешительных процедур.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

По его словам, несмотря на третий год войны и важность развития военно-промышленного комплекса, бюрократический процесс в сфере никуда не девался.

"Создать производство, запустить такое производство, пройти испытание – декларируется официально, что стало легче. На самом деле титанические сдвиги произошли только в сфере беспилотных систем: и боеприпасы беспилотные, и сами беспилотники. В тяжелом вооружении кардинальных изменений, упрощения мы пока не ощущаем", — говорит он.

Бельбас также отметил, что дополнительные риски для предприятий ОПК создает ситуация с открытыми данными, и эта проблема также требует государственного регулирования.

"По состоянию на сегодняшний день реестры производителей не закрыты, данные о предприятиях оборонно-промышленного комплекса не закрыты. Более того, нас это не касается сейчас, но, к примеру, государственные заводы, руководители государственных заводов, все декларируются, указывают места жительства, доходы и т.д. Это немного должно быть, мне кажется, урегулировано", — считает гендиректор "Украинской бронетехники".