Зменшення бюрократії та спрощення дозвільних процедур допоможуть розвитку ПВК України - гендиректор "Української бронетехніки"

Зсуви у спрощенні виробництва в ВПК відбулися тільки в сфері безпілотних систем, але у сфері важкого озброєння кардинальних змін поки нема, говорить Бельбас

Для стимулювання розвитку оборонно-промислового комплексу необхідні реформи, насамперед, зменшення кількості бюрократії та спрощення дозвільних процедур.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

За його словами, незважаючи на третій рік війни та важливість розвитку військово-промислового комплексу, бюрократичний процес у сфері нікуди не дівся.

"Створити виробництво, запустити таке виробництво, пройти випробування – декларується офіційно, що стало легше. Насправді титанічні зсуви відбулися тільки в сфері безпілотних систем: і боєприпаси безпілотні, і самі безпілотники. У важкому озброєнні кардинальних змін, спрощення ми поки не відчуваємо", — каже він.

Бельбас також зазначив, що додаткові ризики для підприємств ВПК створює ситуація з відкритими даними і ця проблема також потребує державного регулювання.

"Станом на сьогодні реєстри виробників не закриті, дані про підприємства оборонно-промислового комплексу не закриті. Більше того, нас це не стосується зараз, але, до прикладу, державні заводи, керівники державних заводів, всі декларуються, вказують місця проживання, доходи тощо. Це трохи має бути, як на мене, врегульовано", — вважає гендиректор "Української бронетехніки".