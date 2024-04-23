Остались лишь запустение и ржавчина: как сейчас выглядит легендарная "Азовсталь" (фото, видео)

Развалины завода все еще напоминают о тяжелых боях

Территория разрушенного во время тяжелых боев мариупольского завода "Азовсталь" полностью пришла в запустение, а остовы зданий медленно покрываются ржавчиной. Еще два года назад здесь разворачивались события одного из наиболее драматических событий российского вторжения в Украину.

Свежими фотографиями и видеозаписями с завода поделился telegram-канал "Типичный Донецк". Судя по дате обнародования сообщений, кадры были сделаны в последние несколько дней.

На снимках видно, что территория выглядит заброшенной, а некоторые здания остаются в практически разрушенном состоянии.

Азовсталь

На фоне этих руин несколько комично выглядит восстановленная оккупантами стелла погибшим во время Второй мировой войны азовстальцам. Она была полностью разрушена российскими снарядами в начале 2022 года, а к февралю 2024 года захватчики ее восстановили, заменив символ завода на советский "серп и молот".

Светло-серый камень стеллы резко контрастирует с окружающей разрухой, намекая на то, как на самом деле выглядят блага "русского мира".

Внешнее ограждение завода остается напоминанием о яростных боях, поскольку на заборе все еще видны многочисленные следы от пуль.

Как известно, 18 марта 2022 года на заводе "Азовсталь" в Мариуполе начались первые бои украинских защитников с российскими оккупантами. Следующие два месяца армия россии сутками напролет обстреливала завод, на котором были не только военные, но и прятались гражданские.

20 мая 2022 года украинские защитники получили приказ от высшего командования о том, что необходимо прекратить оборону Мариуполя. Это было сделано, чтобы сохранить жизни и здоровье воинов.