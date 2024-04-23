Залишилися лише запустіння та іржа: як зараз виглядає легендарна "Азовсталь" (фото, відео)

Руїни заводу все ще нагадують про тяжкі бої

Територія зруйнованого під час важких боїв маріупольського заводу "Азовсталь" повністю занепала, а кістяки будівель повільно покриваються іржею. Ще два роки тому тут розгорталися події однієї з найдраматичніших подій російського вторгнення в Україну.

Свіжими фотографіями та відеозаписами із заводу поділився telegram-канал "Типовий Донецьк". Судячи з дати оприлюднення повідомлень, кадри були зроблені останні кілька днів.

На знімках видно, що територія виглядає занедбаною, а деякі будівлі залишаються практично зруйнованими.

Азовсталь

На тлі цих руїн дещо комічно виглядає відновлена окупантами стела загиблим під час Другої світової азовстальцям. Вона була повністю зруйнована російськими снарядами на початку 2022 року, а до лютого 2024 року загарбники її відновили, замінивши символ заводу на радянський "серп та молот".

Світло-сірий камінь стели різко контрастує з навколишньою розрухою, натякаючи на те, як насправді виглядають блага "русского міра".

Зовнішня огорожа заводу залишається нагадуванням про запеклі бої, оскільки на паркані все ще видно численні сліди від куль.

Як відомо, 18 березня 2022 року на заводі "Азовсталь" у Маріуполі розпочалися перші бої українських захисників із російськими окупантами. Наступні два місяці армія Росії цілодобово безперервно обстрілювала завод, на якому були не тільки військові, а й ховалися цивільні.

20 травня 2022 року українські захисники отримали наказ від вищого командування, що необхідно припинити оборону Маріуполя. Це було зроблено, щоб зберегти життя та здоров’я воїнів.