С послевоенными выборами в Украине тоже проблема: глава ЦИК назвал препятствия для их проведения

Законодатель не мог предусмотреть тех обстоятельств, в которых мы сейчас живем

Даже после окончания полномасштабной войны выборы в Украине будет не так просто провести. Необходимо скорректировать законодательство.

Об этом Укринформу рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко. Он, отвечая на вопрос, как будет действовать ЦИК после отмены военного положения, отметил, что у нас есть законодательство, предусматривающее, что в течение месяца, в противном случае трех месяцев, должны быть назначены выборы. При этом, все эти нормы писались в условиях мирного времени. Создавая их, законодатель не мог предусмотреть тех обстоятельств, в которых мы сейчас живем, и масштабов последствий, вызванных полномасштабной войной.

"Мы, сейчас, не знаем, когда закончится война, когда будет победа Украины, когда мы сможем организовать выборы. Думаю, нам потребуется дополнительное урегулирование на законодательном уровне. Уже сегодня понятно, что потребуется определенный период для подготовки выборов. Понятно, что месяца будет мало. Мы в Центральной избирательной комиссии еще в 2022 году подготовили первую волну своих предложений по изменению избирательного законодательства по подготовке послевоенных выборов. В частности, предлагали увеличить этот срок до 6 месяцев", – сказал Диденко.

По его словам, многое будут зависеть от конкретных обстоятельств, а окончательный ответ относительно сроков и алгоритмов действий даст парламент.

"Необходимо системно и важно подходить к вопросу назначения послевоенных выборов. В той же Конституции заложены принципы выборов, в частности то, что они должны быть свободными. Послевоенные выборы должны соответствовать лучшим практикам, демократическим стандартам. Это откроет для Украины перспективы евроинтеграции, ускорит послевоенное восстановление. Сохранение демократического вектора развития нашего государства – это вопрос нашего выживания. Поэтому послевоенные выборы в Украине должны быть подготовлены и проведены должным образом", — отметил глава ЦИК.

Для справки: 31 марта в Украине должны были состоятся президентские выборы, однако во время войны сделать это нереально. В связи с этим, согласно закону, Зеленский останется легитимным главой государства до конца военного положения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Раде назвали три нюанса, делающих выборы во время войны нереальными.