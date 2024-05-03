З повоєнними виборами в Україні також проблема: голова ЦВК назвав перешкоди для їх проведення

Законодавець не міг передбачити тих обставин, у яких ми зараз живемо

Навіть після закінчення повномасштабної війни вибори в Україні не так просто провести. Потрібно скоригувати законодавство.

Про це Укрінформу розповів голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко. Він, відповідаючи на запитання, як діятиме ЦВК після скасування воєнного стану, зазначив, що у нас є законодавство, яке передбачає, що протягом місяця, інакше трьох місяців, мають бути призначені вибори. При цьому всі ці норми писалися в умовах мирного часу. Створюючи їх, законодавець не міг передбачити тих обставин, у яких зараз живемо, і масштабів наслідків, викликані повномасштабної війною.

"Ми, станом на зараз, не знаємо, коли закінчиться війна, коли буде перемога України, коли ми зможемо організувати вибори. Гадаю, нам знадобиться додаткове врегулювання на законодавчому рівні. Уже сьогодні зрозуміло, що буде потрібен певний період для підготовки виборів. Зрозуміло, що місяця буде замало. Ми у Центральній виборчій комісії ще 2022 року підготували першу хвилю своїх пропозицій щодо зміни виборчого законодавства стосовно підготовки повоєнних виборів. Зокрема, пропонували збільшити цей строк до 6 місяців", — сказав Діденко.

За його словами, багато чого залежатиме від конкретних обставин, а остаточну відповідь щодо строків та алгоритмів дій дасть парламент.

"Необхідно системно та виважено підходити до питання призначення повоєнних виборів. У тій же Конституції закладено принципи виборів, зокрема, те, що вони мають бути вільними. Повоєнні вибори мають відповідати кращим практикам, демократичним стандартам. Це відкриє для України перспективи євроінтеграції, прискорить повоєнне відновлення. Збереження демократичного вектора розвитку нашої держави – це питання нашого виживання. А тому повоєнні вибори в Україні мають бути підготовлені та проведені належним чином", — зазначив голова ЦВК.

Довідково: 31 березня в Україні мали відбутися президентські вибори, проте під час війни зробити це нереально. У зв’язку з цим, згідно із законом, Зеленський залишиться легітимним главою держави до кінця воєнного стану.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Раді назвали три нюанси, які роблять вибори під час війни нереальними.