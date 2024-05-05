Повестки на блокпостах: украинцам объяснили, законно ли их вручение

Следует обращать внимание, какая информация указана в повестке

В Украине не определены места, в которых могут выдавать повестки. То есть, вручить это уведомление могут, в том числе, и на блокпостах.

Об этом сказал адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич для РБК-Украины. Он объяснил, что должно быть указано в повестке, а также, когда военнообязанные должны явиться в военкомат.

По словам адвоката, если вам вручили повестку на блокпосту, то вам следует обратить внимание на информацию, которая в ней указана.

Так, в таком уведомлении, как и в повестках, которые вручают в любых местах, должно быть указано:

фамилия, имя и отчество и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;

наименование территориального центра комплектования и социальной поддержки, выдавшего повестку;

цель вызова в территориальный центр комплектования и социальной поддержки;

место, день и время явки по вызову;

подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Антон Маринич подчеркнул, что полномочия вручать повестки предоставлены должностным лицам ТЦК, а также сотрудники нацполиции могут осуществлять проверку военно-учетных документов лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

"В таких обстоятельствах при проверке документов на блок-посту гражданам могут вручать повестки", – говорит он.

Также адвокат объяснил, что делать, если военнообязанный не пришел в ТЦК в указанный срок.

"Как закреплено в законе, в случае неприбытия гражданин обязан в кратчайший срок, но не позднее трех суток от определенных в повестке даты и времени прибытия в ТЦК, сообщить о причинах неявки путем прямого обращения к указанному в повестке ТЦК или в любой другой способ с последующим его прибытием в срок, не превышающий 7 календарных дней. Кабмин еще разрабатывает порядок вручения повесток, и возможно будет детализирована процедура такого вручения", – подчеркнул специалист.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ТЦК может отправлять военнообязанным гражданам новый документ, не повестку.