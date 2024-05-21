Люди смогут платить? Повышение тарифов на свет прокомментировали в Минэнерго

Сейчас тариф для населения составляет 2,64 грн/кВт-ч

В конце апреля украинцев предупредили, что тарифы на электроэнергию могут взлететь до 3,5 грн/кВт-ч. В Министерстве энергетики еще не решили, каким будет тариф на свет для населения с июня. Однако в ведомстве уверяют, что он будет посильным.

Такое заявление сделал заместитель министра энергетики Николай Колесник. На тему роста тарифов он высказался во вторник, 21 мая, в эфире единого телемарафона.

"До конца месяца (мая – ред.,) действует действующий тариф. Осуществляются расчеты по продлению специальных обязанностей и условий специальных обязанностей на разных ценах. Но они основываются в первую очередь на том, что население должно быть в состоянии оплачивать, чтобы это было посильные тарифы. И второе, эти тарифы должны способствовать проведению ремонтной кампании", – сказал он.

Чиновник напомнил, что благодаря повышению тарифов на свет в 2023 году государство смогло добавить 3 ГВт мощности в энергосистему. Тогда цену для населения подняли с 1,44-1,68 грн/кВт-ч до до 2,64 грн/кВт-ч

"Такой шаг важен, окончательного решения относительно конкретной цены нет", — добавил Колесник.

Напомним, что народный депутат Сергей Нагорняк, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рассказал в интервью "Телеграфу" насколько все же могут вырасти тарифы на свет уже с 1 июня.

По его словам, сейчас в Кабмине идут активные обсуждения, чтобы поднять оплату до уровня 4,5-5 грн/кВт для бытовых потребителей. Доля вероятности, что решение будет принято высока. "Но важно заметить, что полученные средства пойдут не обслуживающим компаниям, а именно развитию генерации", — пояснил нардеп.

Сейчас тариф для населения составляет 2,64 грн/кВт-ч.

Ранее "Телеграф" писал о том, что у Зеленского рассказали, как будут спасать энергетику после уничтожения Трипольской ТЭС.