SOCAR создает равные возможности для всех

Людям с инвалидностью не нужна помощь, чтобы воспользоваться туалетом, купить кофе или даже работать на АЗК SOCAR

Внесение позитивных изменений в общество и забота об украинцах были и остаются приоритетом в деятельности компании SOCAR. Чтобы поддержать Украину в трудные времена и помочь нуждающимся, компания внедрила для персонала серии тренингов о ментальном здоровье и стандартах общения с ветеранами, людьми с инвалидностью, прошедшими плен или оккупацию. Но безбарьерное обслуживание — это еще и принцип человекоориентированности, способность адаптироваться к разнообразию потребностей и обеспечивать все группы населения равными возможностями.

Компания SOCAR первой в Украине еще задолго до войны начала внедрять инклюзивность в сети АЗК. Здесь создан мир, в котором любой человек забывает о своих физиологических особенностях, потому что это второстепенное. Ему не нужна помощь родных или посторонних, чтобы воспользоваться туалетом или приобрести кофе. Это легко сделать самостоятельно, даже не задумываясь о барьерах, когда на пути нет препятствий.

Помимо заботы о клиентах, SOCAR трудоустраивает людей с инвалидностью, поощряя их карьерный рост. Возраст, пол, состояние здоровья, семейное положение, наличие опыта при приеме на работу не имеют значения. Значение имеет желание развиваться и быть частью сплоченной команды, где руководителем может быть молодая, амбициозная женщина и по совместительству – мама трехлетнего ребенка.

Все комплексы сети АЗК SOCAR инклюзивно оборудованы – пандусы, раздвижные двери, специально оборудованные уборные. А также пеленальные столики, детские уголки, детское меню, аптечки с расширенным перечнем специальных средств и приборы для измерения АД. Инклюзивность – это забота обо всех и каждом: о людях с инвалидностью, старших людях, родителях, отправившихся в путь с маленькими детьми.

На АЗК SOCAR сочетаются три составляющие – высокий сервис, толерантность и безбарьерность. В основе безбарьерного обслуживания заложен принцип человекоориентированности.

Любой АЗК SOCAR – целый хаб услуг. Бизнес-площадки для проведения встреч, маркеты, полноценные рестораны, бесконтактная оплата SOCAR Pay, бесплатный Wi-Fi, телефон, зарядки для смартфонов и многое другое есть в каждом АЗК сети. Если вы спешите, заказывайте любимые блюда, напитки или продукты онлайн в приложении SOCAR – сотрудник АЗК вынесет заказ прямо к вам и вы сможете рассчитаться с помощью выносного бесконтактного терминала, не выходя из авто.

Сейчас мы проживаем великую войну, которая меняет нас и мир вокруг. Люди стали уязвимыми из-за хронического стресса, повышенной тревожности, усталости. Из-за врага кто-то потерял здоровье, кто-то – родных, кто-то – дом, а кто-то – покой. Но на SOCAR все стигмы нивелируются, потому что прежде всего мы люди и украинцы. После войны понимание друг друга, заботливое, толерантное отношение друг к другу будут главными кирпичами единства. Кажется, пандус или детский уголок на заправке – это мелочь, но на самом деле жизнь состоит из сотен важных мелочей, помогающих нам чувствовать себя счастливыми и полноценными. Прекрасно, когда ваш маршрут путешествия предполагает обязательную остановку на SOCAR, потому что там есть все необходимое и даже больше.

Напомним, сеть SOCAR Energy Ukraine представлена в 11 областях, где клиенты могут воспользоваться услугами 57 АЗК с удобной и инклюзивной инфраструктурой.