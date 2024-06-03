Часть студентов не имеет права на отсрочку от мобилизации: о ком идет речь

Новый закон четко определяет, кто имеет право на отсрочку

После обновления законодательства о мобилизации украинских мужчин и военнообязанных женщин есть два месяца, чтобы обновить данные в ТЦК и СП, ЦНАПе или через приложение.

Часть мужчин и женщин имеют право на отсрочку от мобилизации. В новом законе изменились некоторые нюансы, касающиеся мобилизации обучающихся: студентов, аспирантов, докторантов, а также работающих в системе образования.

Второе высшее образование не дает право на отсрочку

Обучение в высшем учебном заведении дает право на отсрочку только если уровень получаемого образования выше полученного ранее. То есть если человек закончил бакалавриат и во время полномасштабного вторжения решил поступить в магистратуру, отсрочка будет предоставляться. Если же человек решил овладеть полностью новой профессией и получает второй раз диплом бакалавра по другой специальности — отсрочка не будет предоставляться.

Кто из студентов имеет право на отсрочку

Во время мобилизации не подлежат призыву студенты дневной или дуальной формы обучения. Заочников это не касается. Студенты с отсрочкой должны получать профессиональное, профтех, высшее или высшее образование. Также на отсрочку имеют право обучающиеся в аспирантуре, докторантуре или интернатуре.

Для преподавателей отсрочка предоставляется:

научным и научно-педагогическим работникам, имеющим научную степень и работающих в учреждениях высшего профессионального высшего образования, в научных учреждениях

педагогам учреждений общего среднего, профессионального и профессионального технического, профессионального высшего образования.

Важно знать что отсрочка предоставляется только если работник официально трудоустроен и по основному месту работы имеет не менее 0,75 ставки.

Ранее "Телеграф" рассказывал об особенностях управления на ВЛК во время мобилизации. В ТЦК рассказали, нужно ли проходить ВЛК при обновлении данных.