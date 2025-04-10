Свитолина и Костюк играют за Украину: онлайн-трансляция матча с Польшей (видео)

Сине-желтые борются за выход в следующую стадию с Польшей и Швейцарией.

В пятницу, 11 апреля, женская сборная Украины по теннису стартует в квалификации Кубка Билли Джин Кинг. В прошлом поединке Сине-желтые без лидеров добыли победу над Австрией со счетом 3:2.

В первом поединке отбора украинки сыграют против команды Польши. В прямом эфире игру, которая состоится в Радоме, покажет YouTube-канал Setanta Sports. Ориентировочно эфир начнется в 15:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча Кубка Билли Джин Кинг Украина — Польша:

Расписание и результаты игр в противостоянии Кубка Билли Джин Кинг Украина — Польша (обновляется)

Заявки команд:

Украина

Элина Свитолина (18 номер одиночного рейтинга, парный рейтинг отсутствует)

Марта Костюк (25, 57)

Катарина Завацкая (263, 623)

Людмила Киченок (-, 9)

Надежда Киченок (-, 49)

Польша

Магда Линетт (30, 95-й парного)

Майя Хвалиньская (121, 104)

Катаржина Кава (156, 135)

Мартына Кубка (361, 135)

Добавим, что матч Украина — Швейцария состоится в субботу, 12 сентября.

Напомним, в апреле 2024 года сборная Украины в сильнейшем составе проиграла Румынии. Кроме того, во время трансляции матча телеканал Setanta Sports выгнал из студии теннисного эксперта, известного харьковского бизнесмена, мецената и волонтера Юрия Сапронова. Все из-за того, что тот разговаривал на российском языке. Позднее телеканал извинился перед Юрием.