Свитолина и Костюк играют за Украину: онлайн-трансляция матча с Польшей (видео)
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Сине-желтые борются за выход в следующую стадию с Польшей и Швейцарией.
В пятницу, 11 апреля, женская сборная Украины по теннису стартует в квалификации Кубка Билли Джин Кинг. В прошлом поединке Сине-желтые без лидеров добыли победу над Австрией со счетом 3:2.
В первом поединке отбора украинки сыграют против команды Польши. В прямом эфире игру, которая состоится в Радоме, покажет YouTube-канал Setanta Sports. Ориентировочно эфир начнется в 15:00 по киевскому времени.
Прямая видеотрансляция матча Кубка Билли Джин Кинг Украина — Польша:
Расписание и результаты игр в противостоянии Кубка Билли Джин Кинг Украина — Польша (обновляется)
Заявки команд:
Украина
- Элина Свитолина (18 номер одиночного рейтинга, парный рейтинг отсутствует)
- Марта Костюк (25, 57)
- Катарина Завацкая (263, 623)
- Людмила Киченок (-, 9)
- Надежда Киченок (-, 49)
Польша
- Магда Линетт (30, 95-й парного)
- Майя Хвалиньская (121, 104)
- Катаржина Кава (156, 135)
- Мартына Кубка (361, 135)
Добавим, что матч Украина — Швейцария состоится в субботу, 12 сентября.
Напомним, в апреле 2024 года сборная Украины в сильнейшем составе проиграла Румынии. Кроме того, во время трансляции матча телеканал Setanta Sports выгнал из студии теннисного эксперта, известного харьковского бизнесмена, мецената и волонтера Юрия Сапронова. Все из-за того, что тот разговаривал на российском языке. Позднее телеканал извинился перед Юрием.