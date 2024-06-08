Усиление общественного контроля должно стать основным предохранителем коррупции в Украине — Гудыменко

Во встрече приняли участие более 60 участников из 37 стран.

В Пентагоне состоялась встреча с чиновниками и общественными деятелями 19 стран с целью усовершенствования американской системы борьбы с коррупцией в государственной сфере. Среди представителей Украины присутствовал младший сержант ВСУ в отставке и председатель ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко.

Об этом сообщает сайт Министерства обороны США, подчеркивая важность предотвращения расточительства и злоупотреблений в реализации программ оборонно-промышленного комплекса.

Офис генерального инспектора Министерства обороны – ключевой антикоррупционный орган, контролирующий прозрачность и подотчетность бюджетных программ оборонного ведомства. Значительная часть этого контроля распространяется на операции за границей. В частности Украина является второй страной после США по размерам получения американского вооружения и военно-технической помощи.

По словам Троя М. Мейера, заместителя генерального инспектора Министерства обороны США, широкий надзор с помощью Украины после полномасштабного нападения РФ в 2022 году остается приоритетным для наблюдательных органов. "Граждане нашей страны имеют право знать, как тратятся их деньги, как принимаются решения. И государственные служащие должны действовать прозрачно по этому поводу", — обратился он к собравшимся.

В общей сложности американскими инспекторами было проведено 92 аудита, а также проверки и консультации, связанные с поддержкой Украины, еще 80 подотчетных проектов находятся на рассмотрении. Координация усилий с украинскими коллегами помогла открыть 62 производства, касающиеся мошенничества с грантами и закупками, злоупотреблений и других нарушений.

"Нам важно не утратить доверие наших американских партнеров. Без их поддержки, как военно-технической, так и гуманитарной, нашим военным было бы очень сложно сдерживать врага. Поэтому подотчетность власти за использованные ресурсы напрямую влияет на наши оборонные возможности. Но также важно усиливать общественный контроль за использованием средств и деятельностью органов власти. Именно такая практика в Украине зарекомендовала себя эффективным способом борьбы с коррупцией. И распространяться она должна не только на Министерство обороны, но в целом на все государственные институты. Это вопрос национальной безопасности", — подчеркнул Юрий Гудыменко, комментируя результаты встречи.