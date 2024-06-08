Посилення громадського контролю має стати основним запобіжником корупції в Україні — Гудименко

У зустрічі взяли участь понад 60 учасників із 37 країн

У Пентагоні відбулась зустріч із урядовцями та громадськими діячами 19-ти країн з метою вдосконалення американської системи боротьби з корупцією в державній сфері. Серед представників від України був присутній молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони США, підкреслюючи важливість запобігання марнотратству та зловживанням у реалізації програм оборонно-промислового комплексу.

Офіс генерального інспектора Міністерства оборони — ключовий антикорупційний орган, який контролює прозорість і підзвітність бюджетних програм оборонного відомства. Значна частина цього контролю поширюється на операції за кордоном. Зокрема, Україна є другою країною після США за розмірами отримання американського озброєння та військово-технічної допомоги.

За словами Троя М. Меєра, заступника генерального інспектора Міністерства оборони США, широкий нагляд за допомогою Україні після повномасштабного нападу РФ у 2022 році залишається пріоритетним для спостережних органів. "Громадяни нашої країни мають право знати, як витрачаються їхні гроші, як приймаються рішення. І державні службовці повинні діяти прозоро щодо цього", — звернувся він до присутніх.

Загалом американськими інспекторами було проведено 92 аудити, а також перевірки і консультації, пов’язані з підтримкою України, ще 80 підзвітних проектів перебувають на розгляді. Координація зусиль з українськими колегами допомогла відкрити 62 провадження, що стосуються шахрайства з грантами та закупівлями, зловживань та інших порушень.

"Нам важливо не втратити довіру наших американських партнерів. Без їхньої підтримки, як військово-технічної, так і гуманітарної, нашим військовим було б надзвичайно складно стримувати ворога. Тому підзвітність влади за використані ресурси напряму впливає на наші оборонні можливості. Але також надважливо посилювати громадський контроль за використанням коштів і діяльністю органів влади. Саме така практика в Україні зарекомендувала себе як ефективний спосіб боротьби з корупцією. І поширюватися вона має не тільки на Міністерство оборони, а загалом на всі державні інституції. Це питання національної безпеки", — наголосив Юрій Гудименко, коментуючи результати зустрічі.