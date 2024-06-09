В "Резерв +" появится новая функция, но не для всех: в Минобороны рассказали детали

Над созданием важного нововведения пока идет работа

В дальнейшем украинцы, которые имеют статус "ограничено пригодный", смогут получить направление на военно-врачебную комиссию через приложение "Резерв+". Министерство обороны Украины ведет над этим работу, а пока такой функции нет.

Об этом сказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко. По ее словам, такое направление будет отправлено человеку только по его желанию.

"Мы сейчас работаем и рассматриваем, чтобы за направлением на ВВК не нужно было физически идти в ТЦК и СП. Фактически с согласия человека, если он хочет, мы можем выгрузить это в "Резерв+". Это по желанию человека", — сказала Черногоренко.

Она также добавила, что после обновления приложения, категория украинцев со статусом "ограничено пригодный" будут иметь возможность получить правление на медкомиссию через приложение или во время личного визита в ТЦК. Такое нововведение позволит разгрузить ТЦК и СП.

"Это нужно, чтобы разгрузить ТЦК и не создавать дополнительные очереди на такое формальное действие, получить направление – это формальное действие", – объяснила Черногоренко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве обороны рассказали, сколько людей воспользовалось приложением за три недели.