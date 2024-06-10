"Бигус подтвердил, что источник утечки все еще в НАБУ, и это не Углава", — Береза

Расследование BIHUS.info подтвердило, что вся антикоррупционная вертикаль находится в состоянии глубочайшего кризиса. Информация о ходе расследований сливается не только из НАБУ, но и САП. И происходит это при активном участии активистов-антикоррупционеров. К такому выводу пришел бывший народный депутат Борислав Береза.

"Бигус подтвердил, что НАБУ течет. Течет. И давно. Скрины, которые показывает Денис, подтверждают его слова. Но вопрос в том, что течет и САП. И даже хуже", — пишет политик.

В качестве примеров он привел несколько кейсов: "Дело Злочевского; ситуация с сокращением прокурора САП Омельченко и фактический развал дела после этого, ведь из "судейской мафии", о которой нам так пиарно говорили вначале, остался только сам Князев; привлечение ДСР Нацпола к обыскам НАБУ, одного из самых коррумпированных органов из обоймы Татарова, и другие кейсы".

Но все эти дела, обращает внимание Береза, профессиональные антикоррупционеры почему-то обходят стороной и делают вид, что все в порядке.

Он напомнил, как в 2017 году бывший директор НАБУ Артем Сытник собирал в Бюро "своих" антикоррупционеров и сливал им материалы дел: "Рассказывал им, в частности, о деле незаконного обогащения прокурора АТО Константина Кулика, читая под их оффрек-ухмылки материалы НСРД (негласные следственно-розыскные действия) о личной жизни фигуранта".

Но тогда "праведного возмущения этим со стороны профессиональных борцунов с коррупцией" не было, и никто за эту историю не ответил.

"То, что мы сейчас видим, что сливы из САП и НАБУ – внутренне видовая борьба, которая имеет все признаки борьбы за то, кто из них больше будет полезен ОП", – отмечает экс-нардеп.

Из всего, что привел Бигус, пишет Береза, можно сделать несколько выводов.

Первый: "НАБУ сливает информацию, но делает это не Углава. И это действительно легко понять, если вы когда-либо переписывались с ним. И это тоже сказал Бигус".

Второй: "Источник утечки все еще в НАБУ, а главная цель этой междоусобной войны – сбить Гизо Углаву, который как-то мешает всем, и стать фаворитом в коммуникациях антикорструктур с Банковой".

И третий: "Всю эту антикорвертикаль нужно реформировать". Желательно всем завязать со сливами, даже если их называют "оффрекордс встречами", призвал политик.