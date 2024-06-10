"Бігус підтвердив, що джерело витоку все ще у НАБУ, і це не Углава", — Береза

Розслідування BIHUS.info підтвердило, що уся антикорупційна вертикаль перебуває у стані глибокої кризи. Інформація про перебіг розслідування зливається не лише із НАБУ, а також із САП. І відбувається це за активної участі активістів-антикорупціонерів. Такого висновку дійшов колишній народний депутат Борислав Береза.

"Бігус підтвердив, що НАБУ тече. Тече. І давно. Скріни, які показує Денис, підтверджують його слова. Але питання у тому, що тече і САП. Та навіть гірше", — пише політик.

Як приклад він навів декілька кейсів: "Справа Злочевського; ситуація зі скороченням прокурора САП Омельченка і фактичний розвал справи після цього, адже з "суддівської мафії", про яку нам так піарно казали на початках, залишився лише сам Князєв; залучення ДСР Нацполу до обшуків НАБУ, одного з найкорумпованіших органів з обойми Татарова та інші кейси".

Але усі ці справи, звертає увагу Береза, професійні антикорупціонери чомусь обходять і вдають, що все гаразд.

Він нагадав, як у 2017 році тодішній директор НАБУ Артем Ситник збирав у Бюро "своїх" антикорупціонерів і зливав їм матеріали справ: "Розповідав їм, зокрема, про справу щодо незаконного збагачення прокурора АТО Костянтина Кулика, читаючи під їх оффрек-посміхушки матеріали НСРД (негласні слідчо-розшукові дії) з особистого життя фігуранта".

Але тоді "праведного обурення цим з боку професійних борцунів з корупцією" не було, і ніхто за цю історію не відповів.

"Те, що ми зараз бачимо, що зливи з САП та НАБУ — внутрішньо видова боротьба, яка має всі ознаки боротьби за те, хто з них більше буде корисним ОП", — зазначає екснардеп.

З усього, що навів Бігус, пише Береза, можна зробити кілька висновків.

Перший: "НАБУ зливає інформацію, але робить це не Углава. І це справді легко розуміти, якщо ви хоч колись переписувалися з ним. І це теж сказав Бігус".

Другий: "Джерело витоку все ще у НАБУ, а головна ціль цієї міжусобної війни — збити Гізо Углаву, який якось заважає всім, та стати фаворитом у комунікаціях антикор-структур з Банковою".

І третій: "Всю цю антикор-вертикаль треба реформувати". Бажано всім зав'язати зі зливами, навіть якщо їх називають "оффрекордс зустрічами", закликав політик.