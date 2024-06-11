"Сыр" или "творог": языковед объяснил, как продукт правильно называется на украинском

Это нужно запомнить раз и навсегда

Все больше украинцев переходит на повседневное общение на украинском языке. Однако они часто употребляют фразы, заимствованные из русского языка.

В частности, это касается слова "творог". Об этом рассказал украинский языковед и известный учитель Александр Авраменко.

Он объяснил, что в украинском языке такого слова не существует. По словам языковеда, его распространение является результатом российского влияния.

Он подчеркнул, что в украинском языке есть слово "сыр". Например, вареники делают с сыром, а также делают "сирний пиріг". В то же время языковед отметил, что сыром называется и твердый молочный продукт, с которым делают бутерброды, и мягкий молочный продукт, из которого делают сырники.

Кроме того, Авраменко подчеркнул, что молочные продукты не следует называть "молочкой". По его словам, этого слова также не существует в украинском.

"Не называйте молочные продукты "молочкой". Это не украинское слово. В нашем языке есть давнее слово на обозначение молочных продуктов – набел", – объяснил языковед.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как на украинском называть "наволочку" и "простынь".