Не только на отопление: на какие услуги можно получить субсидию

Сумма субсидии рассчитывается под каждое домохозяйство отдельно

Жилищные субсидии в Украине можно получить, если ваше материальное состояние не позволяет платить за жилищно-коммунальные услуги самостоятельно. Рассчитать ориентировочную сумму пособия можно и самостоятельно.

В Пенсионном фонде сообщили, что адресную жилищную субсидию домохозяйству предоставляют не только на жилищно-коммунальные услуги, но и на приобретение топлива для печей и расходов на управление домом. Так, в субсидию от государства входят деньги на:

оплату поставок и распределения газа, электроэнергии, отопления, горячей воды,

централизованное водоснабжение и водоотвод,

управление ТБО (вывоз мусора),

оплата абонентского обслуживания вышеперечисленных услуг.

Субсидия для приобретения топлива для печи — жидкого, твердого или газа, предоставляется отдельно. Это выплата, которая поступает раз в год, в отличие от обычной субсидии, поступающей на счета получателя раз в месяц. При повышении тарифов субсидия перечисляется автоматически.

Документы на получение субсидии можно подать лично в ПФУ или ЦНАП, по почте в адрес главного управления фонда или онлайн. Последняя опция доступна на портале ПФУ, портале "Действие" и в приложении Пенсионного Фонда.

Ранее Телеграф рассказывал, что для получения субсидии на электрическое отопление нужно пройти определенную процедуру, иначе будут начислять по нормам потребления. Если в жилище есть несколько видов отопления, необходимо выбрать тот, который будет в субсидии.