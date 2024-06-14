Когда после вручения повестки можно не идти в ТЦК: названы все причины

Стихия, болезнь и прочее – какие причины считаются уважительными и прописаны в документах

Если вам вручили повестку, следует знать, что некоторые причины позволяют не появляться в ТЦК в указанный срок. Но причины неявки подтверждаются документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной форм собственности).

О каком документе речь

Причины прописаны в п. 23 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на период (постановление № 560).

Уважаемыми считаются следующие причины:

препятствие стихийному характеру;

болезнь;

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенный пункт и срок;

смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга).

Как избежать штрафа или розыска

Гражданин обязан сообщить ТЦК и СП не позднее трех суток, а после этого необходимо прибыть в военкомат в течение 7 календарных дней.

Причины неявки подтверждаются документами.

За игнорирование вызова в ТЦК и СП по повестке лицу грозит административная и уголовная ответственность.

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