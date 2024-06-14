Когда после вручения повестки можно не идти в ТЦК: названы все причины
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Стихия, болезнь и прочее – какие причины считаются уважительными и прописаны в документах
Если вам вручили повестку, следует знать, что некоторые причины позволяют не появляться в ТЦК в указанный срок. Но причины неявки подтверждаются документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной форм собственности).
О каком документе речь
Причины прописаны в п. 23 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на период (постановление № 560).
Уважаемыми считаются следующие причины:
- препятствие стихийному характеру;
- болезнь;
- военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенный пункт и срок;
- смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга).
Как избежать штрафа или розыска
Гражданин обязан сообщить ТЦК и СП не позднее трех суток, а после этого необходимо прибыть в военкомат в течение 7 календарных дней.
Причины неявки подтверждаются документами.
За игнорирование вызова в ТЦК и СП по повестке лицу грозит административная и уголовная ответственность.
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