Кураторы НАБУ по УЗ после увольнения получили должности на предприятии, — эксперт

Во время работы в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) Тарас Ликунов, Богдан Бровко и Александр Рыковцев занимались расследованиями по уголовным производствам касательно деятельности АО "Укрзалізниця", а после увольнения из Бюро все трое были оперативно устроены на должности в "Укрзалізниці".

Об этом в блоге на "Українських новинах" рассказал юрист-международник Богдан Устименко.

"Во время работы в НАБУ Тарас Ликунов, Богдан Бровко и Александр Рыковцев, среди прочего, занимались расследованием в уголовных производствах по деятельности АО "Укрзалізниця", ее филиалов и других структурных подразделений. Важно понимать, что расследование это не только сбор доказательств, но и процессуальные решения: сообщения о подозрении, задержании, инициировании ареста, обысках, оперативно-розыскных мероприятиях и других репрессивных мерах. То есть эти детективы оказывали непосредственное влияние на деятельность служащих УЗ, а значит, могли существенно влиять и на принятие ими тех или иных решений, которые касались работы акционерного общества или его подразделений", — сообщает Устименко.

Как отметил эксперт, после своего увольнения из бюро все трое заключили трудовые договоры с "Укрзалізницею". Рыковцев был назначен директором аппарата директора по информационной и экономической безопасности через 3 дня после его увольнения из НАБУ.

"Даже если поверить в "совпадение", когда "куратор" деятельности "Укрзалізниці" с НАБУ занимает не последнюю должность в этой же компании, стоит напомнить, что трудоустроившись в УЗ, экс-детектив главного антикоррупционного органа непосредственно нарушил закон "О предотвращении коррупции", — комментирует назначение юрист.

Также Устименко рассказал о состоянии бывших детективов.

"По данным СМИ Рыковцев имеет 870 тысяч долларов только в биткоинах. С активами у Бровка также не все в порядке и НАПК в свое время уже имел к нему вопрос. В 2017 году, как детектив НАБУ он подал обновленные данные в свою недостоверную декларацию за 2015 год о ранее скрытые два автомобиля (Opel Vivaro и Mazda 3SDN), формальным владельцем которых значился его отец – Бровко Леонид Федорович. Однако есть обоснованные сомнения, что Бровко-старший имел необходимые доходы для покупки двух авто. Не менее феерическая декларация и у бывшего детектива НАБУ Ликунова. Поверхностный анализ документа свидетельствует, что во время полномасштабного вторжения РФ в 2022-2023 годах, Ликунов получил в собственность акции крупнейших отечественных компаний, таких как "Феррекспо" (одним из владельцев является известный олигарх Константин Жеваго, разыскиваемый НАБУ, а также "Миронівський хлібопродукт" (МХП), — пишет Богдан Устименко.

Эксперт настаивает на расследовании в отношении сотрудников НАБУ.

"Очевидно, что без связей и денег здесь не обошлось. Понятно, что ни о каком социальном лифте говорить не приходится. Но естественно, что дальше должна быть полная проверка деклараций бывших детективов, установление факта конфликта интересов во время работы и, конечно, привлечения их к ответственности вплоть до уголовной, с внесением в реестр коррупционеров и всеми другими последствиями. Как говорится, теперь мяч на стороне НАПК", — заключает юрист.