Куратори НАБУ по УЗ після звільнення отримали посади на підприємстві, - експерт

Під час роботи у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) Тарас Лікунов, Богдан Бровко та Олександр Риковцев займалися розслідуваннями у кримінальних провадженнях щодо діяльності АТ "Укрзалізниця", а після звільнення з Бюро всі троє були оперативно влаштовані на посади в "Укрзалізницю".

Про це в блозі на "Українських новинах" розповів юрист-міжнародник Богдан Устименко.

"Під час роботи в НАБУ Тарас Лікунов, Богдан Бровко та Олександр Риковцев, серед іншого, займалися розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо діяльності АТ "Укрзалізниця", її філій та інших структурних підрозділів. Важливо розуміти, що розслідування, це не лише збір доказів, але й процесуальні рішення: повідомлення про підозру, затримання, ініціювання арешту, обшуки, оперативно-розшукові та інші репресивні заходи. Тобто ці детективи мали безпосередній вплив на діяльність службовців УЗ, а значить — могли суттєво впливати і на ухвалення ними тих чи інших рішень, що стосувались роботи акціонерного товариства чи його підрозділів", — повідомляє Устименко.

Як зазначив експерт, після свого звільнення з бюро всі троє уклали трудові договори з "Укрзалізницею". Риковцева призначили директором апарату директора з інформаційної та економічної безпеки через 3 дні після його звільнення з НАБУ.

"Навіть якщо повірити у "збіг", коли "куратор" діяльності "Укрзалізниці" з НАБУ займає не останню посаду в цій самі компанії, варто нагадати, що працевлаштувавшись в УЗ, ексдетектив головного антикорупційного органу безпосередньо порушив закон "Про запобігання корупції", — коментує призначення юрист.

Також Устименко розповів про статки колишніх детективів.

"За даними ЗМІ Риковцев має 870 тисяч доларів тільки у біткоїнах. З активами у Бровка також не все гаразд і НАЗК свого часу вже мало до нього питання. У 2017 році, як детектив НАБУ він подав оновлені дані в свою недостовірну декларацію за 2015 рік про раніше приховані два автомобілі (Opel Vivaro та Mazda 3SDN), формальним власником яких значився його батько – Бровко Леонід Федорович. Однак, є обґрунтовані сумніви, що Бровко-старший мав необхідні доходи для купівлі двох авто. Не менш феєрична декларація і у колишнього детектива НАБУ Лікунова. Поверхневий аналіз документа свідчить, що під час повномасштабного вторгнення РФ в 2022-2023 роках, Лікунов отримав у власність акції найбільших вітчизняних компаній, таких як "Феррекспо" (одним із власників є відомий олігарх Костянтин Жеваго, якого розшукує НАБУ, а також "Миронівський хлібопродукт" (МХП)", — пише Богдан Устименко.

Експерт наполягає на розслідуванні щодо експрацівників НАБУ.

"Очевидно, що без звʼязків і грошей тут не обійшлося. Зрозуміло, що ні про який соціальний ліфт говорити не доводиться. Але цілком природно, що далі має бути повна перевірка декларацій колишніх детективів, встановлення факту конфлікту інтересів під час роботи і, звісно, притягнення їх до відповідальності аж до кримінальної, з внесенням до реєстру корупціонерів та всіма іншими наслідками. Як то кажуть, тепер мʼяч на боці НАЗК", — підсумовує юрист.