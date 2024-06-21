У ФЛП есть возможность получить бронь: что для этого нужно сделать

Есть только одна возможность

В Украине рассматривается возможность экономического бронирования для предпринимателей (ФЛП). Такие граждане будут получать бронь от мобилизации только при определенных условиях.

Согласно постановлению "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных во время военного положения", как передает "Oboz.ua", ФЛП не может получить бронь и забронировать своих работников. Однако им разрешена отсрочка, если лицо будет выполнять оборонные заказы или заказы для органов местной власти, военных администраций, необходимых для обеспечения обороноспособности Украины.

В таком случае ФЛП должен иметь договор с госзаказчиками и подтверждение выполнения заказа.

А согласно законопроекту "О промышленной политике и обеспечении непрерывности предпринимательской деятельности в условиях военного положения" есть вероятность экономического бронирования для ФЛП с помощью внесения ежемесячного платежа за бронирование в размере от 6 до 50 тысяч гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие предприятия в Украине подпадают под бронирование.