Осталось меньше месяца: какие документы нужны для обновления данных в ТЦК или ЦНАП

Изменить данные можно в "Резерв+"

В Украине 18 июня был введен закон о мобилизации, согласно которому у военнообязанных есть 60 дней, чтобы обновить свои данные в ТЦК или ЦНАПе. Персональную информацию необходимо обновить до 16 июля этого года, беря с собой список документов.

Если военнообязанный имеет право на отсрочку, то этот факт следует подтвердить определенными документами. Какие бумажки нужно предоставить ТЦК или ЦНАПу, рассказал адвокат Андрей Карпенко.

Для обновления данных военнообязанные мужчины должны иметь при себе следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

военный билет или временное удостоверение;

медицинские документы;

справку об образовании;

водительское удостоверение необходимо только в случае службы водителем.

Если лицо имеет право на отсрочку от мобилизации, то при себе необходимо иметь документы, подтверждающие этот факт.

Если обновлять данные в приложении "Резерв+", то следует обратить внимание на:

фактический адрес проживания;

номера действительных средств связи (номер мобильного телефона);

адрес электронной почты (при наличии).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ТЦК появилась функция электронной очереди. Мы рассказали, как можно онлайн записаться на прием.