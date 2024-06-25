В ТЦК ходить не обязательно: получить военный билет с QR-кодом теперь можно в ЦНАПе, что для этого нужно

Украинцам рассказали, что и как нужно сделать, чтобы получить документ с QR-кодом

Военнообязанные украинцы с 25 июня могут получить военно-учетный документ с QR-кодом после обновления данных в ТЦК. Сделать это можно в любом ЦНАПе Украины.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины. Также гражданам подробно объяснили, как будет работать QR-код, по которому будут проверять действительность военно-учетного документа.

"Бесплатно, без очередей и посещения территориальных центров комплектования. Документ сформируется, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть вся необходимая информация о заявителе", — отметили в Минцифры.

Чтобы получить код, военнообязанный гражданин или гражданка Украины должны прийти в ЦНАП и предоставить актуальные персональные данные. После того как данные будут подтверждены, администратор внесет их в электронную систему и они автоматически подтянутся в "Оберег". По желанию администратор ЦНАП может распечатать военно-учетный документ или отправить его в PDF-формате на электронную почту. Юридическая сила бумажного документа такая же, как и у его электронной версии.

Если военнообязанный ранее уже получил выписку с печатью и подписью об уточнении данных, то может повторно обратиться в ЦНАП и получить новый QR-код. Срок действия документа — 1 год с момента формирования.

"Уточнение военно-учетных данных и получение QR-кода в ЦНАПе в среднем длится до 15 минут. Экономьте свое время и выполняйте норму закона за считанные минуты", — добавили в министерстве.

Найти ближайший ЦНАП можно онлайн на карте.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как работает электронная очередь в ТЦК. Это значительно упрощает задачу, ведь военнообязанному не нужно тратить время и стоять в очередях.