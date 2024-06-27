Июнь подготовил сюрприз: синоптик рассказал, какой погоды ждать в конце месяца

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В Украину в конце июня вернулось настоящее лето. В последние дни первого месяца пройдут преимущественно без осадков.

Телеграф со ссылкой на синоптика Игоря Кибальчича рассказывает, какой будет погода с 27 по 29 июня.

В четверг, 27 июня, на территории Украины преимущественно без осадков, лишь днем в Карпатах и Закарпатье ожидаются дожди с грозами, местами град и шквалы, 15 – 20 м/с. Ветер северный, в западной части восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17, днем +24…+29 градусов тепла.

Погода в Украине 27 июня

В пятницу, 28 июня, ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь днем в Карпатах и Закарпатье пройдут дожди с грозами. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17, днем +24…+29 градусов тепла.

Погода в Украине 28 июня

В субботу, 29 июня, на всей территории Украины осадков не предполагается. Ветер восточный/юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17, днем +25…+30 градусов тепла.

Погода в Украине 29 июня

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