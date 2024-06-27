Червень підготував сюрприз: синоптик розповів, якої погоди чекати наприкінці місяця

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В Україну наприкінці червня повернулось справжнє літо. Останні дні першого місяця пройдуть переважно без опадів.

"Телеграф" з посиланням на синоптика Ігора Кібальчича розповідає, якою буде погода з 27 по 29 червня.

У четвер, 27 червня, на території України переважно без опадів, лише вдень у Карпатах та на Закарпатті очікуються дощі з грозами, місцями град та шквали, 15 – 20 м/с. Вітер північний, у західній частині східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17, вдень +24…+29 градусів тепла.

Погода в Україні 27 червня

У п'ятницю, 28 червня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише вдень у Карпатах та на Закарпатті пройдуть дощі з грозами. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17, вдень +24…+29 градусів тепла.

Погода в Україні 28 червня

У суботу, 29 червня, по всій території України опадів не передбачається. Вітер східний / південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17, вдень +25…+30 градусів тепла.

Погода в Україні 29 червня

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