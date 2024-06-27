Отсрочку получат не все: кого из студентов могут мобилизовать в июле

Обновить свои данные должны абсолютно все совершеннолетние студенты

В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения РФ. Однако по новому закону некоторые мужчины все же могут получить отсрочку от неё, например студенты. Однако и тут есть свои нюансы.

"Телеграф" рассказывает о том, кто имеет право на отсрочку от мобилизации среди студентов. Так, согласно новому закону об усилении процесса мобилизации в Украине, студенты-мужчины, учащиеся в вузах и заведениях профтехобразования, которые учатся на очной форме не могут быть мобилизованы.

Право на отсрочку от мобилизации имеют:

учащиеся, которые обучаются на дневной или дуальной форме обучения (для получения профессионально-технического, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования);

ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, те, кто получает уровень образования выше ранее полученного в последовательности, определенной статьей 10 (часть 2) Закона Украины "Об образовании";

научные и научно-педагогические работники ВУЗов, техникумов, колледжей, научных учреждений и организаций, если у преподавателя есть ученое звание или научная степень.

При этом есть три категории учащихся, которые могут быть мобилизованы.

студенты, которые обучаются заочно;

учащиеся, которые получают второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура);

те, кто получает любое образование по уровню ниже уже имеющегося (например, имеет высшее образование, а получает профильное среднее).

Также с 2024 года бучение на дневной или дуальной форме в аспирантуре больше не дает право на отсрочку от мобилизации. Теперь поступать на аспирантуру можно только на бюджет на дневную форму, а также на заочную форму обучения.

А вот обновить свои данные должны абсолютно все студенты, достигшие совершеннолетия. Это нужно сделать до 16 июля 2024 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Зеленского рассказали, планируют ли в Украине снизить мобилизационный возраст до 21 года.